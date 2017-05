Löffingen Löffinger Stadtbücherei mit Rekordergebnis

Städtische Einrichtung kann 2016 die Zahl der Ausleihen um 19Prozent steigern. Leiterin Birgit Kuttruff zieht Bilanz.

Einen rasanten Aufschwung hat die Löffinger Stadtbücherei erfahren. Heute zählt sie zu den gefragten Begegnungsstätten für alle Generationen, ist eine Anlaufstelle für die Leseförderung, aber auch ein Wissens- und Medienstandort mit Vorbildcharakter und sicherlich auch ein Kommunikationstreff mit Integrationsmöglichkeit. Leiterin Birgit Kuttruff konnte den Gemeinderäten heuer eine Rekordbilanz präsentieren.

Der Medienbestand liegt bei 18 669, wobei die Kinder- und Jugendliteratur mit 5859 ganz oben angesiedelt ist. „Die Bücherei lebt von der Aktualität“, erklärte die Leiterin, welche nach diesem Gedanken das Zeitschriftenangebot erweitert hat, das Taschenbuchangebot, die Ratgeber, aber auch auf die Musikmedien zurückgreift. Dies gelte auch für die Onleihe, die nicht als Konkurrenz, sondern als Angebotserweiterung zu sehen sei. Damit hat sie auch neue Besuchergruppen angesprochen, was die Ausleihzahlen deutlich machen. Die Entleihungen lagen im vergangenen Jahr bei 58 082 was eine Steigerung von 19 Prozent darstelle. „Ein absoluter Ausleihrekord“, erklärte Birgit Kuttruff. Die größte Steigerung war in der Kinder- und Jugendliteratur von 18 787 (2015) auf nun 21 611 zu verzeichnen, gefolgt von der Sachliteratur von 5807 auf 6238 und auch die Zeitschriften und Non-Book-Medien machten einen mächtigen Sprung nach oben. Derzeit sind 863 aktive Leserausweise ausgestellt, auch hier gab es 141 Neuanmeldungen. Bei den Büchereibesuchern lag die Steigerung bei 14 Prozent, was sich in Zahlen auf 18 000 Besucher ausdrückt.

Um die Bücherei attraktiv und modern zu gestalten mit 18 Stunden wöchentlicher Öffnungszeit, bedarf es einer großen engagierten Gruppe Ehrenamtlicher. Diese und das Büchereiteam haben 111 Veranstaltungen mit 2474 Besuchern angeboten, davon 64 für Kinder und Jugendliche, 31 Bücherei- und Klassenführungen, Lernbuffets für Schulklassen und Kindergärten, sowie 15 Veranstaltungen für Erwachsene und natürlich der Büchereisonntag.

„Wir sind froh über diese Vielfältigkeit, Engagement, Ehrenamt und auch das gute Bildungsangebot, das hier geboten wird“, erklärte Bürgermeister Tobias Link. Ein wichtiger Punkt ist die Leseförderung, wie Lehrerin Patrizia Gauger unterstrich. Mit einem großen Angebot werde die Lese- und Schreibkompetenz gefördert.