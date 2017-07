Löffingen Löffinger Sportkegler mit schwerem Stand

Schließung der Löffinger Kegelbahn wirkt sich auf Sportkegelclub SKC 85 Löffingen aus.

1985 wurde der Sportkegelclub SKC 85 Löffingen aus der Taufe gehoben. Sportlich hatte man in den Glanzzeiten fünf Mannschaften bei den laufenden Runden angemeldet, die Kegler mischten mit ihren Leistungen – mancher qualifizierte sich für die deutschen und Landesmeisterschaften – kräftig mit und selbst bei den Funktionärsposten des südbadischen Sportkeglerverband (SKVS) sind Mitglieder des SKC 85 vertreten. Doch verschonte der Trend der Zeit mit der Schließung der Kegelbahn "An der Wanne" vor zwei Jahren auch die Löffinger nicht. Die Frauenmannschaften, sie hatten gleich zwei Mal den Aufstieg in die Landesliga geschaft, zogen sich zurück und so konnte Vorsitzender Alexander Münzer und Sportwart Günter Heizmann im vergangenen Jahr lediglich eine Herrenmannschaft am Spielbetrieb anmelden. Training und Heimspiele mussten auf die Hölzlebrucker Kegelbahn verlegt werden, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde.

Erfolgreich konnte die Mannschaft, so Sportwart und Schriftführer Günter Heizmann, sich im dritten Jahr in der Bezirksliga B behaupten. Mit Rang acht sicherten sich die Löffinger Kegler den Klassenerhalt, „wenn auch mit engen positiven Ergebnissen“, so Alexander Münzer. Aktuell sind elf Kegler gemeldet, Adolf Fetz, Gerold Bächle, Karl-Heinz Strobel, Günter Heizmann, Martin Heizmann, Alexander Münzer, Matthias Fetz, Florian Schwanz, Marcel Bröde. Walter Löffler muss aus gesundheitlichen Gründen und Steffen Otto wegen seines Studiums kürzer treten. Das Ziel des SKC ist ein besserer Heimschnitt in der im September beginnenden Punktrunde.

Da die Sportkegelfreunde Bachheim (SKF) im kommenden Jahr keine Mannschaft mehr anmelden, könnte man sich vorstellen von hier Kegelunterstützung zu bekommen.

Keine Veränderung gab es bei den Neuwahlen, so bleibt Alexander Münzer Vorsitzender, zweiter Vorsitzender Matthias Fetz. In Doppelfunktion übernimmt Günter Heizmann den Posten des Schriftführer und Sportwarts sowie als Sportkegler ist der die Nummer eins. Martin Heimann wurde als Beisitzer in seinem Amt bestätigt. Er durfte auch die Ehrung für 200 absolvierte Spiele in Empfang nehmen. Einen positiven Kassenstand legte Kassierer Karl-Heinz Strobel vor. Er ergänzt mit dem zweiten Vorsitzenden Matthias Fetz die Vorstandschaft.

Mit der Reduzierung des SKC Löffingen gab es auch in der Löffinger Vereinskultur Veränderungen. Nach vielen Jahren gab man das Katerfrühstück am Städtlefest an die Hexengruppe ab.