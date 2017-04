Löffingen Löffinger Sportangebote für jedes Alter

Turnerbund Löffingen bietet vielfältige Möglichkeiten. Turngala am 6. Mai geplant.

Turnen, Leichtathletik, Gymnastik und Fitness stehen auf der Fahne des Turnerbunds Löffingen. Doch auch im kulturellen Bereich, wie der Turngala, ist der Turnerbund aktiv in der regionalen Vereinskultur verankert. Was beim Turnerbund geleistet wird, ist beachtlich. Der Verein für Jung und Alt präsentierte sich bei der Turngala „Magische Momente“, beim Städtlefest, den Vereinsmeisterschaften, dem Schwarzwälder Alterstreffen und den Turnmeisterschaften, wie Siegfried Zoller bei der Hauptversammlung erklärte. Hinzu kommen noch die zahlreichen sportlichen und kameradschaftlichen Treffen in den einzelnen Gruppen und auch bei der Löffinger Fastnacht.

Mit einer neuen Vereinszeitschrift präsentierte Vorsitzender Gustl Frey das Engagement und die Leistungen der zahlreichen Gruppierungen, die sowohl den Breiten- als auch den Leistungssport betreffen und vom Kindesalter bis zu den Senioren reicht.

Bei den Neuwahlen wurde die 41-jährige Ines Brunn zur Nachfolgerin von Kassenwart Markus Zepf gewählt. Die in Lenzkirch wohnende Physikerin gehört seit knapp zwei Jahren zur TBL-Turnerfamilie. Ebenfalls neu sind die beiden Oberturnwarte Kim Kuttruff und Tobias Geisinger, sowie Beisitzerin Jenny Isele. Das Ehrenamt ist beim TBL eine wichtige Basis, um den 936 Mitgliedern gerecht zu werden. Bürgermeister Tobias Link würdigte dieses großartige Angebot für jede Generation: „Der Verein ist für die ganze Familie“. "Dahinter stehen zahlreiche Übungsleiter", betonte Gustl Frey. Allerdings, so bemängelte Kim Kuttruff, gäbe es zu wenige Kampfrichter auch beim TBL. Gesucht wird auch ein Betreuer für die Homepage.

Derzeit ist der Verein bei der Vorbereitung der Turngala, die am 6. Mai unter dem Motto „eine Reise durch die Zeit“ in der Festhalle stattfinden wird. Die Turngala wurde als Nachfolgerin des Bunten Abends eingeführt, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag hätte feiern können. Mit der Turngala setzt man auf die Kernkompetenz des Vereins mit moderner attraktiver Struktur.

Aktuell sind auch die Löffinger Wettkampfstätten, wie die Leichtathletik- oder Kunstturnhalle, die dank des Engagements der Mitglieder für perfekte Bedingungen für den Wettkampf und das Training sorgen. Geplant sind die Schaumstoffballen in der Schnitzelgrube durch neue zu ersetzen, die Kosten betragen knapp 7000 Euro. Noch bis zur Großveranstaltung, einer Fachtagung des Badischen Turnerbunds in drei Hallen und vier Schulungsräume, soll dies erledigt werden.