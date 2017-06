Löffingen Löffinger Seniorenwohnanlage verzeichnet 2016 Gewinn

Laut Jahresabschluss hat die Genossenschaft im Jahr 2016 einen Überschuss von rund 28300 Euro erwirtschaftet.

Nach rund 8100 Euro im Vorjahr hat die Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen Löffingen im Jahr 2016 einen Überschuss von rund 28 300 Euro erwirtschaftet, der den gesetzlichen Rücklagen zugeordnet werden soll. Das geht aus dem Jahresabschluss 2016 der Genossenschaft hervor, den der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen hat. Die Stadt (rund 541 970) und der Krankenhausfonds Löffingen (rund 184 065 Euro) halten mit insgesamt rund 726 035 Euro gemeinsam rund 45 Prozent der Geschäftsanteile an der Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen, die zum Jahresende 2016 über 94 Mitglieder verfügte.

Kern des Unternehmenszwecks der Genossenschaft ist der Betrieb der im Herbst 2000 fertiggestellten Seniorenwohnanlage in Löffingen mit ihren insgesamt 26 Wohnungen, die aktuell alle vermietet sind. Als wesentlichen Grund für die Verbesserung des Betriebsergebnisses gegenüber dem Vorjahr führt der Jahresabschluss 2016 geringere Aufwendungen bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Wohnanlage an.

Die Bilanzsumme der Genossenschaft lag zum Jahresende 2016 bei knapp 2,47 Millionen Euro, der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt rund 93 Prozent. Das Eigenkapital beläuft sich auf rund 1,95 Millionen Euro, sein Anteil am Gesamtvermögen beträgt rund 79 Prozent. Zum Jahresende 2016 belief sich der Darlehensbestand auf rund 450 335 Euro. Vor diesem Hintergrund bescheinigt der Jahresabschluss 2016 der Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen geordnete wirtschaftliche Verhältnisse. Bei einer Vollbelegung der Wohnanlage, mit der aufgrund der demographischen Entwicklung auch in den nächsten Jahren gerechnet werden könne, sei der wirtschaftliche Betrieb gesichert. Die Genossenschaft verfüge über eine solide Eigenkapitalausstattung sowie ausreichend flüssige Mittel.