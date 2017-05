Löffingen Löffinger Seniorenwohnanlage eine Erfolgsgeschichte

Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen in Löffingen zieht Bilanz. Georg Mayer neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Dem zukunftsweisenden Blick von engagierten Bürgern und Kommunalpolitikern ist es zu verdanken, dass im Jahr 2000 die Seniorenwohnanlage mit damals gerade einmal drei Bewohnern eröffnet wurde. Schon seit Jahren ist die Seniorenwohnanlage voll belegt und weist eine Warteliste auf. Diese Erfolgsgeschichte wurde bei der Jahreshauptversammlung erneut unterstrichen. So zeigte der Geschäftsbericht von Vorstand Norbert Brugger und Jürgen Köpfler einen Jahresüberschuss in Höhe von 28 312 Euro, der vor allem durch die Belegungsstruktur erwirtschaftet wurde.

Die Mitglieder beschlossen in der Sitzung, 2831 Euro in die gesetzliche Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn mit 302 771 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme hat sich um um 98 000 Euro von 2,563 Millionen Euro auf 2,465 Millionen Euro vermindert. Das Eigenkapital der Genossenschaft beläuft sich auf 1,947 Millionen Euro. Der Darlehensstand zum Ende des letzten Jahres beläuft sich auf 450 334 Euro. Die Stadt und der Krankenhausfond Löffingen halten mit 726 034 Euro (45,19 Prozent) den größten Geschäftsanteil. Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Tobias Link sprach von einer konstruktiven Zusammenarbeit, die letztlich zum Wohle der Gemeinde und Bürger beitrage.

Der ehemalige Rektor Otto Rosenfelder würdigte das "großartige ehrenamtliche Engagement" von Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen, welches sich in der Vollbelegung der Seniorenwohnanlage und der Warteliste zeige.

Angst um die Zukunft braucht die Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen sicherlich nicht zu haben, ganz im Gegenteil. So denkt Werner Adrion bereits an eine Erweiterung des barrierefreien und seniorenfreundlichen Wohnkomplexes. Dieter Mellert wollte in der Jahreshauptversammlung erst einmal die derzeitigen Leerstände für eine Erweiterung untersucht wissen.

Bei den Neuwahlen des Aufsichtsrats, Edgar Liphardt stellte sich nicht mehr zur Wahl, wurde zu seinem Nachfolger der 55-jährige, dreifache Vater, Bankkaufmann und Stadtrat Georg Mayer gewählt. In ihren Ämtern auf weitere acht Jahre bestätigt wurden Aufsichtsratsvorsitzender Tobias Link, Stellvertreterin Gisela Brachmann, Schriftführer Werner Adrion, Dieter Mellert und Hanni Bölle.