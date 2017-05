Löffingen Löffinger Schwarzwaldverein mit eigenem Liederbüchle

Wanderfreunde sind jetzt textsicher. Imagepflege mit selbst kreierten Karten.

Wandern und Singen ist eine Symbiose, die auch beim Schwarzwaldverein Löffingen nicht wegzudenken ist. „Wenn wir gemütlich beisammen saßen und singen wollten, dann fehlte oft nach der ersten oder zweiten Strophe der Text“, erklärte Vorsitzender Karlheinz Rontke. Dies brachte Agnes Gärtner und Herbert Bölle auf die Idee, ein Liederbüchlein zu erstellen. Handlich und mit Volks- und Lumpenliedern bestückt. Natürlich dürfen Schlager wie „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, das „Badnerlied“, „s`leffinger Lied“ oder die „kleine Schwarzwaldmarie“ nicht fehlen. Im Anhang sind vier Marienlieder, um beim Besuch der Kapellen, die auf dem Wanderweg liegen oder in Kirchen zu singen. „Oft werden wir gefragt, ob wir in Löffingen im Schwarzwaldverein einen Chor angegliedert haben“, lacht Wanderwartin Rita Bölle. Dem ist nicht so, aber es sind lauter sanges- und nun auch textsichere Wanderfreunde. „Wir freuen uns sehr, dass Agnes Gärnter die Kosten für den Druck übernommen hat“, sagt Herbert Bölle. Nun ist das Liederbüchle immer im Rucksack mit dabei.

Doch nicht nur damit geht der Schwarzwaldverein Löffingen einen neuen Weg, seit Neustem gibt es auch individuell gestaltete Karten. „Damit steigt unser Wiedererkennungswert und die Adressaten haben einen echten Schwarzwaldvereins-Gruß“, sagt Karlheinz Rontke, der zusammen mit Rita Bölle die Idee hatte. Neun unterschiedliche Motive machen Werbung für die Wanderregion Schwarzwald.