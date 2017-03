Löffingen Löffinger Schwarzwaldverein ist vielfältig aktiv

Die Ortsgruppe bietet nicht nur Wanderungen. Sie ist auch engagiert im Naturschutz und der Heimatpflege.

Wandern in geselliger Runde, Pflege der Wanderwege, Engagement im Naturschutz und der Heimatpflege und dazu noch die Förderung der Kommunikation, dies alles hat sich der Schwarzwaldverein Löffingen auf die Fahnen geschrieben.

Wegewartsarbeit : Alleine in Löffingen gibt es 33 Kilometer Wanderwege, die vom Schwarzwaldverein in Stand gesetzt und gepflegt werden. „Ein wichtiger Beitrag nicht nur für unsere Bevölkerung, sondern auch für den Tourismus“, unterstrich Bürgermeister Stellvertreter Micha Bächle jüngst in der Hauptversammlung der Löffinger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. Ernst Waldvogel untermauerte dies mit Zahlen. 50 Arbeitsstunden vom Überprüfen der Wege, bis zur Instandsetzung von Wegen und Brücken, in einer großen Frühjahrs- und Herbstaktion und 190 gefahrene Kilometer mit dem Auto, beinhalten dieses Ehrenamt. Hinzu kämen nochmal 50 Arbeitsstunden für die Wegmarkierungen, die Gisela Tillmann vornehme. Große Schäden gab es im vergangenen Jahr in der Rötenbachschlucht. In Eisenbach gäbe es sehr kurze Dienstwege mit Bürgermeister Alexander Kuckes, dem Bauhof und den Wegewarten, betonte Alfred Rentz.

Beeindruckende Zahlen legte Wanderwartin Rita Bölle vor. Im vergangenen Jahr wurden 27 Wanderungen mit 32 Wandertagen durchgeführt, davon 14 Halbtages- und 18 Tagestouren. Die insgesamt 561 Teilnehmer erwanderten zusammen 5935 Kilometer. Im Schnitt waren 18 Personen mit von der Partie. Der attraktive Wanderplan umfasste auch sonstige Unternehmungen wie der Besuch der Winterausstellung im Augustinermuseum, Spieleabend, Vorträge oder Kirchenführung. Auch in diesem Jahr wird das Wanderherz wieder erfreut werden, auch hier bietet man wieder Touren im Bereich Natur, Geschichte, Technik, Geologie, Heimatkunde und Kultur an. Naturschutzwarte: Seit vielen Jahren steht die Biotoppflege in der Kiesgrube Reiselfingen auf dem Programm des Schwarzwaldvereins. "Das ist sehr arbeitsreich, zeitintensiv und doch erfolgreich", wie Konrad Waldvogel resümierte. Vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen dem Verein, der Gemeinde und dem Kiesgrubenbetreiber hob er hervor. In Eisenbach wurde ein Biotop – hinter der Firma Schwörer – in über 90 Arbeitsstunden rekultiviert.

Drei Ziele, so Roland Stefan, wurden im vergangenen Jahr in Sachen Heimatpflege aufgearbeitet. Zum einen war es eine Wanderung zu den Eidgenossen, die Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt und der Brücken- und Stegbau in der Wutach- und Gauchachschlucht. Die Liste der Kleindenkmäler wurde überarbeitet, der große Gedenkstein an der Bundesstraße 31 soll im kommenden Jahr aufgenommen werden. Der Gedenkstein am Posthaus zur Erinnerung an einen schweren Busunfall 1949 wurde von der Stadt Radolfzell hergerichtet. Um einen Rundweg von Dittishausen über die Weiler Kapelle und da alte Pumpwerk zu ermöglichen, wurde ein Steg über die Gauchach installiert. Neue Beschilderungen: Um ein einheitliches System der Beschilderung von Wanderwegen einzuführen, hat die Stadt 18 Standorte neu beschildert, wie Vorsitzender Karlheinz Rontke informierte. In diesem Jahr sind weitere 30 Schilder geplant, um die Wanderwege den anderen Wegen der Region anzupassen.

Im Juni 1864 wurde in Freiburg der Badische Schwarzwaldverein gegründet. Die Idee der Industriellen und Gastwirte war es, mit dem Wandern im Schwarzwald den Tourismus zu fördern. Am 5. Mai 1954 wurde die Ortsgruppe Löffingen aus der Taufe gehoben. Ein Verein, der in der Region nicht mehr wegzudenken ist und heute weitaus mehr als nur Wandern anbietet und den Tourismus fördert. Allein 33 Kilometer Wanderstrecke werden vom Schwarzwaldverein Löffingen betreut und gepflegt. (pb)

