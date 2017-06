Löffingen Löffinger Schul-Spielbereich wird mit Schaukel erweitert

Grundschüler profitieren von Sparaktion der Volksbank. Spielgeräte sorgen für mehr Spaß in der Pause.

Was für eine Überraschung nach den Pfingstferien, als die Grundschüler ihren zweiten Spielplatz besuchten. „Die neue Schaukel ist da“, hörte man laut rufen. Der Spielplatz unterhalb des Kometen hatte erst jüngst von der Stadt ein Fußballfeld mit Fußballtor erhalten. Nun wurde eine Vogelnestschaukel installiert. Während der Pfingstferien hatte das Bauhofteam die Fundamente betoniert, Hackschnitzel aufgefüllt und die Vogelnestschaukel aufgestellt. "Die Begeisterung bei den Schülern ist riesengroß", freut sich Rektorin Saskia Bea. „Bewegung, Spaß und Spiel sind unzertrennlich mit Konzentration und Lerneffekte bei den Schülern verbunden“, erklärt die Pädagogin. Möglich wurde dies durch die Volksbank Löffingen, die aus der Sparaktion „Sparen und Gewinnen“ soziale Projekte unterstützt, informierte der Löffinger Filialleiter Georg Mayer. Aus diesem Topf seien 1500 Euro für die Schaukel geflossen. „Wir sind froh und dankbar, dass der Spiel- und Bewegungsbereich der Schüler in den Pausen aufgewertet und erweiterter werden konnte“, freute sich auch Bürgermeister Tobias Link.

Aufgrund des großen Zuspruchs hat Rektorin Bär einen Wochenplan erstellt, damit alle Schüler in den Genuss der Schaukel kommen. Montags startet die Grundschul-Förderklasse, bis Freitag sind die Viertklässler an der Reihe. Die jeweiligen Klassenlehrer übernehmen die Aufsicht auf diesem zweiten Pausenhof. „Durch die Erweiterung sind mehr Pausenaufsichten erforderlich“, informiert die Rektorin. Eine weitere Pausenaufsicht ist auf dem Pausenhof direkt an der Schule, auf dem ebenfalls nach Herzenslust gespielt werden kann und eine weitere Lehrkraft schaut beim Kometen nach dem Rechten.

Bei dem Fußballfeld und der Vogelschaukel soll es für die Grundschüler nicht bleiben. Geplant sind noch ein Trampolin und eine Hangrutsche, welche beide Pausenhöfe miteinander verbindet.