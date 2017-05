Löffingen Löffinger Schüler laufen für Schüler in Ghana

Beim Sponsorenlauf drehen junge Läufer ihre Runden für einenguten Zweck. Erlös geht an afrikanische Mädchenschule.

"Schüler laufen für Schüler", unter diesem Motto startete der schon traditionelle Sponsorenlauf für die Mädchenschule in Ghana. Dabei zeigten sich nicht nur die rund 500 Schüler des Schulverbundes der Klasse fünf bis zehn aktiv, sondern auch die Lehrer gingen auf die Strecke. Vor vielen Jahren waren es der ehemalige Rektor der Löffinger Schule Gustl Frey, der zusammen mit dem König von Jasikan und Vorsitzenden des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstverantwortung dritte Welt (HSS), Farouq Lawan, diesen Sponsorenlauf ins Leben gerufen hatte. Die Schülermitverwaltung des Schulverbunds mit den Lehrern Dorothea Gorski und Wolfgang Löchle sowie den Schülervertretern Lisa Engesser, Laurin Wehrle und Aaron Rieger machten aus diesem Sponsorenlauf ein richtiges Schülerfest. Über 500 Schüler tummelten sich am Freitag im Haslachpark. Sie waren nicht nur auf der Tartanbahn anzutreffen, um innerhalb von zehn Minuten so viele Runden wie möglich zu laufen, sondern sie sorgten auch für die Verpflegung und die Musik. Jede Runde wurde mit Geld honoriert. „Wir dirigierten es an die Klassensprecher, die ihrerseits mit den Schüler in Aktion traten“, so Dorothea Gorski. Zuvor hatten die Schüler selbst in ihrem Familien- und Freundeskreis für die Sponsoren gesorgt.

Der Laufstar war der elfjährige Fünftklässler Nico Linke, der nicht nur 17 Runden meisterte, sondern auch mit den Lehrern noch mitlief. Die Lehrer wurden von den Schülern läuferisch begleitet und auch ordentlich angefeuert. Gustl Frey hatte seine ehemaligen Kollegen gesponsert und stand nun zusammen mit Farouq Lawan und der Rektorin des Schulverbunds Silke Keller am Rand um die Kollegen ordentlich anzufeuern.

Unter den Läufern war auch eine Gruppe von minderjährigen Flüchtlingen. „Die Flüchtlinge wollten sich in diese Aktion ebenfalls aktiv einbringen“, erklärte der Lehrer der Alphabetisierungsklasse, Martin Morath.