Löffingen Löffinger Schüler bewerten Arbeitsplätze

21 Löffinger Schüler sind jetzt Gesundheitsscouts. Einblicke in Gesundheitsmanagement von Firmen. Arbeitsplatzbewertung bei Löffinger Firma WST.

Die Stiftung „Die Gesundarbeiter“ hat zusammen mit der Steinbeis-Hochschule (Publik Health) ein Konzept entwickelt, um junge Menschen für die Gesundheit am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. Das erfolgreiche Pilotprojekt ging nun in Löffingen in die zweite Runde. „Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selbst machen muss“, lautet ein schwedisches Sprichwort. Dabei müssen die Menschen erst einmal für die Gesundheit, aber auch die krankmachenden Faktoren informiert und sensibilisiert werden. Dass hier Bedarf besteht, zeigt eine repräsentative Studie der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“: Mehr als 1000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 34 Jahren haben sich demnach für eine Schulfach „Gesundheit“ ausgesprochen.

Mit dem dem Projekt Gesundheitsscout wurden nun 21 Neuntklässler des Löffinger Schulverbunds nach professioneller Anleitung für das betriebliche Gesundheitsmanagement sensibilisiert. "Es war komplettes Neuland, doch wir haben die Herausforderung angenommen und sind nun begeistert mit dabei", erklärt Lehrerin Angelika Reitze, welche für die Theorie im Wahlpflichtfach MuM (Mensch und Umwelt) mitverantwortlich war. „Früh uns war es wichtig, junge Menschen frühzeitig an Arbeit und Gesundheit heranzuführen“, erklärte Key Account Manager Alexander Felmet. Neben der Theorie ging es am Montag nun in die Praxis. Gleich drei unterschiedliche Bereiche wurden hier von den Schülern in Augenschein genommen.

Für den Bereich Büro und Verwaltung hatte das Löffinger Präzisionstechnikunternehmen WST seine Pforten geöffnet und lud die Schüler zur Arbeitsplatzbewertung ein. Für das produzierende Gewerbe stellte sich die Firma Frei Lacke in Döggingen zur Verfügung und für den sozialen Bereich stand die Seniorenresidenz Pro Seniore in Friedenweiler bereit. "Die Verwaltung des Altenpflegeheims organisierte für die Löffinger Schüler einen eigenen Fahr- und Bringdienst", erklärte Angelika Reitze. Jenny Flößer nahm die Schüler bei WST in Empfang um der Gruppe mit Alexander Felmet und Susanne Riegger, Leiterin des Projekts, zunächst die Lehrwerkstatt vorzustellen. „Der Austausch mit den Azubis ist eine Win-Win-Sitation, nicht nur für das Projekt, sondern auch für die Schüler, die einen direkten Einblick in die Berufsfelder der Firmen bekommen“, urteilte Alexander Felmet. Die Firma WST lege auf den Gesundheitsaspekt ihrer Mitarbeiter großen Wert, wie Jenny Flößer verdeutlichte. So gebe es beispielsweise einen Obsttag und in der Cafeteria stehen immer Gemüse und frischer Salat bereit.

Die Fragebogen mit den Schwerpunkten Verwaltung, Büro, Arbeitsorganisation, Bildschirmarbeitsplätze und Bewegung wurde als Teamarbeit zwischen Schülern und Auszubildenden durchgeführt. Als nächster Schritt werden die Fragen ausgewertet und von den Schülern Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

Am 21. Juni werden die Schüler alle drei Projekte und die erarbeiteten Ergebnisse sowie Verbesserungsvorschläge im Schulverbund einer Jury präsentieren.

Das Projekt

21 Schüler des Schulverbunds Löffingen haben sich dem Projekt Gesundheitsscout gestellt. Nach der Theorie ging es bei WST, Farben Frei und Pro Seniore in die Praxis. Anhand eines Fragekataloges und der Beurteilung der Schüler werden die Arbeitsplätze analysiert und Verbesserungsvorschläge erstellt. Die Präsentation wird mit einem Geldpreis honoriert. Der Sieger darf sich über 300 Euro, der Zweitplatzierte über 200 Euro und der dritte Platz über 100 Euro freuen. (pb)