Löffingen Löffinger Schüler auf den Spuren der Kunst

Ausstellung des Löffinger Kunstvereins weckt großes Interesse. Zwei Künstler stellen Plastiken und Bilder vor.

Gleich zwei Schulklassen besuchten die derzeit laufende Ausstellung des Kunstvereins Löffingen, um sich die Werke der Malerin Monika Rosenberger und Plastiken von Alexander Weinmann anzuschauen. Clarissa Obert hatte 35 Schüler des Löffinger Schulverbunds die Möglichkeit gegeben, sich mit Alexander Weinmann auszutauschen und mit ihm die ausgestellten Werke zu analysieren. Der Künstler animierte die Schüler, sich auch von alltäglichen Dingen begeistern zu lassen und vielleicht dann wie er selbst den "Vorfall des Zerfalls" zumindest etwas aufzuhalten. Auch das kritische Thema Kunst-Mafia wurde kurz gestreift. „Wenn ein Kunstobjekt für horrende Summen verkauft wird, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es sich um einen Ausnahmekünstler handelt", erklärte Weinmann. Er selbst verkaufe auch schon einmal ein Objekt an einen echten Kunstfreund, auch wenn dieser das Geld abstottern müsse. Über so viel soziales Denken waren die Löffinger Schüler sehr überrascht.

13 Schüler aus der Oberstufe hatte Kunstlehrer Jan Blaß vom Kreisgymnasium Titisee-Neustadt in die Ausstellung nach Löffingen mitgebracht. Erstaunlich, mit welchen Interpretationen und Wertungen diese kunstinteressierten Jugendlichen die Exponate unter die Lupe nahmen. Ganz bewusst ließ der Pädagoge die Schüler sich für ein Kunstwerk entscheiden, das es galt vorzustellen. Während die eine Schülerin vom Spannungsbogen des Bildes begeistert war, war ein anderer Schüler von der Geschichte hinter dem Exponat fasziniert. So meinte eine Schülerin „diese Bodenbearbeitungsgeräte haben früher in der Erde gearbeitet, nun zeigen sie als Kunstwerke zum Himmel“. Eine wunderbare Erklärung, wie auch Alexander Weinmann staunte. Die Gymnasiasten drückte aber auch ihr Missfallen aus und so hörte man schon „auf diesem Bild fehlt etwas“.

Für die Ausstellung war der Besuch dieser beiden Schulklassen eine Bereicherung. „Ich freue mich, dass die Jugend den Weg zu uns findet und hoffe, dass dies so weiter geht", erklärte die Vorsitzende des Kunstvereins Silvia Bächle.

Die Ausstellung von Monika Rosenberger und Alexander Weinmann ist noch bis zum Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, in der Städtischen Galerie zu sehen. Hier werden die beiden Künstler auch vor Ort sein und die Besucher persönlich durch die Ausstellung führen. „Eine schöne Ergänzung zur Leistungsschau“, so die beiden Künstler.

Ausstellungen

Der Kunstverein Löffingen hat mit der Ausstellung von Monika Rosenberger und Alexander Weinmann das Kunstjahr 2017 eröffnet. Vom 10. bis zum 24. September werden Erika Zehle und Angelika Brackrock in der Städtischen Galerie ihre Werke zeigen. Erika Zehle beschäftigt sich in den letzten Jahren überwiegend mit der Technik der Holzschnitte, während Angelika Brackrock sich mit Objekten aus Papier und Textil künstlerisch auseinander setzte. Am 19. November wird dann im Gebertsaal die Gemeinschaftsausstellung des Löffinger Kunstvereins eröffnet. (pb)