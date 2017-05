Löffingen Löffinger Schüler als neue Gesundheitsscouts

Krankenkasse und Firmen geben Jugendlichen Einblick ins betriebliche Gesundheitsmanagement.

Nicht Mathematik, Englisch oder Deutsch stand bei den 21 Neuntklässlern des Löffinger Schulverbunds auf dem Stundenplan, sondern das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Das Projekt Gesundheitsscout der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“ sollte den Jugendlichen einen praktischen Einblick ermöglichen und sie frühzeitig für gesundheitsbewusstes Verhalten am Arbeitsplatz sensibilisieren. Erst im vergangenen Jahr wurde das Projekt ins Leben gerufen und erstmalig in Villingen-Schwenningen durchgeführt. Aufgrund des positiven Feedbacks wurde nun die zweite Runde in Löffingen durchgeführt. Die Projektinhalte wurden im Wahlpflichtfach MuM (Mensch und Umwelt) integriert. Die notwendigen Materialen mit Fragebögen, Checklisten und Schulungsunterlagen wurden vom Institute of Public Health der Steinbeis-Hochschule Berlin entwickelt. Als Praxispartner konnte die Schwenninger Krankenkasse das Löffinger Unternehmen WST, Frei Lacke in Döggingen und die Seniorenresidenz Pro Seniore in Friedenweiler gewinnen.

„Mit dem Gesundheitsscout wollen wir Jugendliche dazu befähigen, selbständig zu forschen, ob es in einem Betrieb bereits gesundheitsfördernde Angebote speziell für Auszubildende gibt. Diese Maßnahmen sollen hinterfragt werden und nach einer Analyse eventuelle Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet werden“, erklärt die Sportwissenschaftlerin Sonja Kimmich.

Am kommenden Montag werden die Schüler nun im Praxistag ihr Wissen in realen Arbeitsumgebungen anwenden. Dabei werden sie das Gesundheitsverhalten der Auszubildenden am Arbeitsplatz beobachten und Verbesserungsvorschläge erarbeiten.

Am 21. Juni werden die Schüler die erarbeiteten Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge im Schulverbund vor einer Jury präsentieren. Die Präsentationen werden mit einem Geldpreis prämiert.