Löffingen Löffinger Schluchten als Wanderziele

Jeden Mittwoch locken geführte Wanderungen in die Gauchach-, Wutach- und Rötenbachschlucht.

Die Wandersaison startet auch heuer wieder mit interessanten Wutach-, Gauchach- und Rötenbachschluchtenwanderungen mit den Wanderführern. Jeden Mittwoch wird eine solche Wanderung angeboten. In den geraden Kalenderwochen (17. Mai, 31. Mai, 14. Juni und 28. Juni) geht es in die wildromantische Gauchachschlucht mit zahlreichen kleinen Waserfällen. Um 11 Uhr ist jeweils der Start am Bahnhof, von hier aus geht es mit dem Bus nach Bachheim. Die Wanderung führt zur Drei-Schluchten Halle, hinunter in die Wutachschlucht bis zum Kanadiersteg, entlang der Gauchach durch die Schlucht bis nach Unadingen und von hier mit dem Bus wieder zum Bahnhof Löffingen. Die Strecke hat eine Länge von zwölf Kilometer.

Mittwochs in den ungeraden Kalenderwochen (24. Mai, 7. Juni und 21. Juni) führt die Tour durch die Wutachschlucht nach dem Motto „Mit dem Wanderführer durch den Grand Canyon des Schwarzwalds". Die abenteuerliche Wanderung führt von der Schattenmühle nach Bad Boll (ehemaliges Kurbad) zum Tannegger Wasserfall bis zur Felsengalerie, weiter zur Schurhammerhütte nach Bachheim und von hier mit dem Bus wieder zurück. Eine Einkehrmöglichkeit besteht in Bachheim. Beide Strecken sind für Kinder ab acht Jahre geeignet.

Am Freitag, 2. Juni, steht die Rötenbachschlucht unter dem Motto „Ein interessanter Rundweg über Höhen und Tiefen“ auf dem Programm. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Bahnhof Rötenbach. Die Tour führt in die Rötenbachschlucht zur Mündung des Rötenbachs, weiter Richtung Haslachschlucht, zum Finsterbergtunnel ans Hörnle und dann zurück Richtung Rötenbach, vorbei an den Rötenbacher Wiesen zum Ausgangspunkt. Diese Tour ist für Kinder ab zehn Jahre geeignet.

Für alle Wanderungen sind eine gute Kondition, festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich. Erforderlich ist auch eine Anmeldung in der Tourist-Info Löffingen, telefonisch unter der Rufnummer 07652/120 83 50 oder per E-Mail unter loeffingen@hochschwarzwald.de.