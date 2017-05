Löffingen Löffinger Rathaus im Netz

Sanierung des historischen Gebäudes kommt gut voran. Kleinste Fußgängerzone der Region in der Innenstadt.

Trotz des Rathausumbaus ist das Löffinger Städtle ein beliebtes Fotomotiv, auch durch die Blumenpracht, die es überall zu bewundern gibt. Der Blick vom Demetriusbrunnen zum Rathaus zeigt auf das "eingenetzte" Rathaus. Dahinter steckt nicht etwa der Verpackungskünstler Christo, sondern die Umbaumaßnahmen des unter Denkmalschutz stehenden Rathauses sind im vollen Gange. Das Netz um das Gebäude ist aus Sicherheitsgründen Vorschrift. Wie Udo Brugger vom Stadtbauamt erklärte, laufen die Arbeiten gut. Gut angenommen wird das Ausweich-Rathaus an der Talstraße. Durch den Umbau wurde die kleinste Fußgängerzone im Hochschwarzwald geschaffen. Am grauen Bauzaun wurde ein sehenswertes Graffitiwerk kreiert, das zum Schauen und vor allem zum Einkaufen einladen soll. Nun sind die Bürger an der Reihe, während der zweijährigen Bauphase die Geschäfte im Städtle weiterhin zu besuchen, damit für dieses der Rathausumbau nicht zum Negativereignis oder gar zum finanziellen Problem wird. Nicht ganz glücklich sind die Anlieferer, zumal sie nur durch einen Schlüssel die dortige Schranke öffnen können. Die Geschäfte haben ihrerseits viel getan, um die kleinste Fußgängerzone einladend zu gestalten. Junge Künstler bemalten die Sichtschutz-Tafeln. Der Freitagsmarkt wurde vom Rathausplatz an die Ecke Richtung Kirchstraße verlegt.