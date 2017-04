Löffingen Löffinger Rathaus-Bauzaun nun ein echter Blickfang

Nicht nur die kleinste Fußgängerzone hat Löffingen, sondern auch die schönste. Dieser Tage hat Graffitikünstler Fabian Bielefeld zusammen mit den vier Jungs Michael Schneider, Ludwig Flöter, Leon Linke und Moriz Schmidt die Bauzäune am Rathaus als echte Kunstwerke gestaltet.

Entsprechend den gegenüberliegenden Geschäften fällt nun ein großer roter Schuh, die Biomilch, die Sonnenblume, das Sparschweinchen, die Schwarzwälder Kirschtorte oder Löffingen als Kultur- und Wanderstädtchen mit neuem Logo in den Blickpunkt. „Ich bin begeistert, was hier geschaffen wurde und würde mich freuen, wenn die Löffinger dieses Kunstwerk zum Anlass nehmen, auch hier einzukaufen“, hofft Bürgermeister Tobias Link. Auch Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke ist begeistert. Der Graffitkünstler und Projektleiter erklärt: "Üblicherweise ist die Jugend von unserer Arbeit fasziniert, doch in Löffingen kommen auch ältere Bürger, die unsere Arbeit einfach toll finden“.