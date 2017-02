Löffingen Löffinger Projekt weckt Lust auf Lesen: Leseförderung in Stadtbücherei und Grundschule

Löffinger Stadtbücherei und Grundschule stärken mit der Aktion "Ich zeige euch mein Buch" die Leseförderung.

Die Lust am Lesen wecken, die Kinder für Literatur begeistern und ihnen den Weg zur Stadtbücherei zu öffnen – all dies steckt hinter dem Projekt „Ich zeige euch mein Buch", welches in Kooperation zwischen der Grundschule Löffingen und der Stadtbücherei nun erfolgreich abgeschlossen wurde. „Im Bildungsplan wird im Fach Deutsch von den Viertklässlern eine Buchpräsentation gefordert“, erklärt Lehrerin Jora Steidl. Dies ist üblicherweise bei den oft lesefaulen oder leseschwachen Schülern nicht einfach, doch mit dem gemeinsamen Projekt hatten die Schüler echten Spaß. Bei der Abschlussveranstaltung in der Stadtbücherei wurde dies gestern offensichtlich. Voller Begeisterung stellten die Schüler der Klasse 4a und 4b ihre Projekte vor. Belohnt wurde jeder Schüler mit einer schönen Urkunde von der Stadtbücherei, einem Magnet-Lesezeichen und viel Applaus.

Das Projekt startete Mitte November mit dem Büchereiführerschein, der den Kindern den selbständigen Umgang in der Bücherei, auch im elektronischen Findus-Katalog, nahe brachte. Dann wurden Bücher ausgesucht. „Jedes Kind hat eine andere Vorliebe und diese sollte weiter gefördert werden“, erklärt Stadtbüchereileiterin Birgit Kuttruff. So konnte jeder Viertklässler einige Bücher ausleihen und zu Hause sich hineinlesen, um sich dann für ein Buch zu entscheiden. „Jedes Kind hat ein Buch gefunden, das zu ihm passt und es motiviert“, ergänzt Lehrerin Jora Steidl. Selbst die Nichtlesebegeisterten waren voll bei der Sache. Nun ging es daran, Arbeitsblätter zu bearbeiten, wie etwa „meine persönliche Bücherliste“, Informationen zum Autor, die Beschreibung (Steckbrief) der Hauptperson des Buches, aber auch die Bewertung des Buchs.

Dabei konnten die Schüler teilweise aus verschiedenen Möglichkeiten aussuchen. Entstanden ist so ein eigenes Buch, das mit Zeichnungen und Bildern ergänzt wurde. „Ich zeige euch mein Buch“ wurde dann in der Klasse als Buchpräsentation vorgestellt. „Ich war begeistert, wie fantastisch das alles geklappt hat und welche tollen Werke entstanden sind“, freut sich die Lehrerin. Der rege Austausch zwischen Schule und Bücherei soll nicht nur das Lesen fördern, sondern auch die Konzentration und Kreativität anregen. Unabhängig von der sozialen Herkunft bietet das Lesen Chance oder Lebenshilfe für die Zukunft. Lust auf Lesen wecken und in das Abenteuer Lesen einzutauchen, ist sicherlich in diesem Projekt gelungen.