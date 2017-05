Löffingen Löffinger Pausenhof soll neu gestaltet werden

Aktion der Volksbank soll bei Umsetzung helfen. Förderverein eine wichtige Stütze der Grundschule Löffingen.

Das Schulleben bereichern, einen Beitrag zur positiven Lernumgebung leisten, bedürftige Kinder finanziell helfen oder auch die Unterstützung der Schule und des Schulträgers, all das ist das Ziel des Fördervereins der Grundschule Löffingen. Mit derzeit 109 Mitgliedern ist man zwar ordentlich aufgestellt, doch von diesen Mitgliedern haben viele keine Kinder an der Grundschule mehr. Trotz intensiver Werbung gab es im vergangenen Jahr gerade einmal einen Zuwachs, obwohl der Förderverein für die Schule und die Schüler eine wichtige Unterstützung ist und auch das kulturelle Zusammenspiel der Institutionen – wie Adventssingen oder St. Martins-Umzug mit dem Kindergarten – bereichert. Aus den Ausführungen der Vorsitzenden Brigitte Werder und der Schriftführerin Birte Laufer wurde bei der Hauptversammlung ersichtlich, was der Verein so alles geleistet hat. Viele Arbeitseinsätze, auch bei der Einschulung der Grundschulförderklasse und der Einschulungsfeier der Erstklässler, um die Kasse aufzubessern, zählen dazu. „Die Aktivitäten haben sich in der Kasse positiv ausgewirkt“, erklärte der Kassierer und ehemalige Rektor Gustl Frey. Hierdurch konnten nicht nur „Popo-Rutscher“ und Schneeschaufeln angeschafft werden, auch der Pausenhof trägt die Handschrift des Fördervereins. Allerdings soll dieser noch aufgewertet werden. Derzeit steht der Verein mit der Stadt im Gespräch für den oberen Part eine Sitzecke anzuschaffen. „Hier können die Schüler dann auch in aller Ruhe ihr Pausenbrot verzehren“, erklärte Lehrerin Dorothea Schlatter. Finanziert werden soll die Anschaffung mit Hilfe der Crowdfunding-Aktion der Volksbank. „Wenn dies zum Tragen kommt, benötigen wir dringend die Unterstützung der Bevölkerung“, so der Appell von Brigitte Werder. Eine Planung für den unteren Pausenhof-Bereich mit Hangrutsche und Schaukel gibt es bereits.

Bei den Neuwahlen wurden einstimmig Dorothea Schlatter als zweite Vorsitzende, Gustl Frey als Kassierer und Ulrike Sauer als Beisitzerin bestätigt. Für das kommende Jahr wird es im Verein nicht langweilig, denn neben den Einschulungen möchte man sich auch wieder beim St. Martins-Umzug und dem Adventssingen einsetzten. Allerdings wünscht sich der Förderverein das Adventssingen heuer wieder im Städtle. Sensibilisiert werden sollen nochmals die Lehrer, finanzschwache Eltern über die finanzielle Unterstützung durch den Verein bei Ausflügen oder Schulprojekten anzusprechen.