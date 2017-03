Löffingen Löffinger Original Gerhard Pfeifer feiert am Sonntag 70. Geburtstag

Löffinger Original Gerhard Pfeifer feiert am Sonntag 70. Geburtstag

Sein Herz schlägt für historische Kramer-Traktoren und die Löffinger Feuerwehr.

Der Schopf ist ausgeräumt, so dass am morgigen Sonntag, 2. April, die Familie mit den fünf Enkelkindern und Freunde den 70. Geburtstag von Gerhard Pfeifer am Kurpark feiern können.

Zwar macht dem Jubilar seine Gesundheit immer noch zu schaffen, doch schon kräftig werkelt er ums Haus und vor allem ist er penibel darauf bedacht, den Kurpark und den dortigen Kinderspielplatz sauber zu halten. Arbeiten ist der Jubilar gewohnt, was nicht nur sein schmuckes Eigenheim zeigt.

Nach der Schulzeit erlernte Gerhard Pfeifer bei Johann Rosenstiel auch den Beruf des Schreiners. Nach Gesellenjahren in Hüfingen ging er zum Glaserbau Egle. Aus finanziellen Gründen wechselt der junge Familienvater, erst jüngste feierten Magdalene und Gerhard Pfeifer die goldene Hochzeit, zu Wilhelm Maier als Langholzfahrer. Nach seinem schweren Unfall 1968 wechselt er zur Zimmerei Ulrich Fehrenbach und dann als Fernfahrer zur Spedition Benz. Mittlerweile war die Familie auf drei Jungs angewachsen. Am 1. Juni 1975 wechselte er zum Städtischen Bauhof Löffingen, hier war der Allrounder bis zu seinem Ruhestand beschäftigt.

In Sachen Ehrenamt hat sich der Jubilar viele Verdienste erworben. So war er 1989 bis 2003 im Gemeinderat aktiv. Doch sein Herz schlägt für die Feuerwehr. Mit 16 Jahren trat er der Wehr bei, spielte auch im Spielmannszug und war einer der Hauptinitiatoren bei der Gründung der Jugendfeuerwehr 1969. Er leitete diese nicht nur 26 Jahren, sondern war 1973 bis 1981 stellvertretender und von 1982 bis 1997 Kreisjugendleiter. Unter seiner Regie – immer unterstützt von Ehefrau Magdalena – wurde jährlich ein großes Zeltlager abgehalten und viele Veranstaltungen durchgeführt.

In Löffingen war Gerhard Pfeifer bei der Wehr aktiv, ebenso auch in der Abteilungswehr Dittishausen. Heute ist der Oberbrandmeister, der alle Feuerwehrehrungen erhalten hat, bei der Altersmannschaft und der historischen Spritzenmannschaft in Dittishausen anzutreffen.

Als Traktoren-Freak gehört er seit 25 Jahren den Kramer-Freunden an, auch seit zehn Jahren in der Vorstandschaft. Sein ganzer Stolz sind seine alten Traktoren aus dem Jahr 1939, 1959 und 1970, die er in liebevoller Kleinarbeit restauriert hat.

Zu finden ist die gesamte Familie Pfeifer auch bei großen Festen und beeindruckt durch ihre historischen Wagen. Etwa mit dem Deichelbohrer (alte Wasserleitungen), der Säge Eulenmühle, dem aus dem Jahr 1942 nachgebauten ersten Löffinger Schneepflug oder dem Sägewerk Benz mit Original Hupe.