Löffingen Löffinger Modellflieger auf Europa-Erfolgskurs

Bronze für Ralf Gründsteidl und Michael Knappe, die Treppchenplätze in der Schweiz und in Holland erreichen.

Gleich zwei Europa-Bronzesieger kann jetzt das Baarstädtchen Löffingen vorweisen: Die ausgezeichneten Helden der Lüfte sind Ralf Gründsteidl und Michael Knappe von der Modellfluggruppe. Vorsitzender Grünsteidl wurde beim internationalen Oldtimertreffen in der Schweiz Vize-Europameister und sein Kollege Michael Knappe aus Bräunlingen, der bei den Modellfliegern ebenfalls sehr aktiv ist, erreichte in Holland im Modellfallschirmspringen ebenfalls den Bronzeplatz.

Wer den Blick zum Himmel wagt, der kann sie sehen, die großen unterschiedlichen Modellflugzeuge, die je nach Tag lautlos oder leise über den Ochsenberg schweben. Zu bewundern sind diese imposanten Modellflugzeuge beim Segelflugfest in Reiselfingen, seit Jahren bereichern sie das Flugangebot. Doch ansonsten ist es eher still um die Gruppe und nur Insider wissen um die nationalen und internationalen Erfolge. Der Vorsitzende der Modellfluggruppe, Ralf Grünsteidl, gehört zu den Vorzeigepiloten. Dies unterstreicht die Vize-Europameisterschaft in Frauenfeld. "Zugelassen sind dort nur Modelle von Motorflugzeugen, die mindestens 30 Jahre alt sind", erklärt der Vizemeister. Die kritischen Punktrichter, es sind Piloten aus der zivilen und militärischen Großfliegerei sowie wettbewerbserfahrene Modellflieger, bewerten den Bau des Modells – etwa Detailtreue oder Massstäblichkeit, die Flugfiguren gewichtet nach Schwierigkeitsgraden, die Vorbildgetreue im Flug und den Präsentationsfaktor. Was für eine Freude am Ende des Wettbewerbs, drei Jahre in Folge stand Ralf Grünsteidl auf dem dritten Platz, in diesem Jahr wurde der leidenschaftliche Modellflugbauer und Kunstflieger Vize-Meister.

Seine "Super Decathlon" ist eine interessante Konstruktionsmischung, was Ralf Grünsteidl aus Schwärzenbach entgegen kommt. Bereits mit zehn Jahren baute der leidenschaftliche Modellflieger Jets, die im Laufe der Jahre immer ausgefeilter und größer wurden. Seit 20 Jahren ist Ralf Grünsteidl Vorsitzender der Modellfluggruppe Löffingen.

Auf dem Treppchen der Europameister stand auch sein Kollege Michael Knappe. Der 51-Jährige Bräunlinger sorgte in Holland im Modellfallschirmspringen für Aufsehen. In einem hochkarätigen Wettbewerb, bei dem 53 Starter aus fünf Nationen an den Start gingen, sicherte sich der Informatiker Michael Knappe den dritten Platz in Tilburg beim Zielsprung. Als fleißigster Schlepper wurde er sogar mit dem zweiten Platz belohnt.

Die Faszination des Modelfliegens hat auch den siebenjährigen Sohn Roman schon erfasst, der mit seinem erfolgreichen Vater auf dem Löffinger Ochsenberg anzutreffen ist.

Sehr aktiv ist die Jugendarbeit bei den Modellfliegern. "Acht Jugendliche im Alter zwischen elf und 18 Jahren gehören diesem Team an", erklärt der Vorsitzende. Für die Jugendarbeit wurde sogar ein eigenes Modellflugzeug mit Fernsteuerung angeschafft, deren Akkugeräte über die Solaranlage aufgeladen werden.

Heute zählt die Gruppe 38 Mitglieder, deren Piloten im In- und Ausland, sogar in den USA, an Wettbewerben teilnehmen. Angeführt wird die Gruppe vom Vorsitzenden Ralf Grünsteidl, seinem Stellvertreter Matthias Hauser, Schriftführer Patrick Schwörer, Kassierer Hubert Beckert, Technischer Leiter Alexander Engesser und Beisitzer Frank Wirbser.

Modellfluggruppe

Im Jahr 1962 wurde die Modellfluggruppe Löffingen, vor allem auf Drängen von Walter Egle und Willi Göpper, ins Leben gerufen. Die Stadt stellte das Gelände am Ochsenberg zur Verfügung. Bereits 1967 wurde der erste Flugtag veranstaltet. Als der Bereich Ochsenberg-Litzelstetten zu Naturschutzgebieten erklärt wurde, gab es auch Änderungen der Flugzeiten. Montags ist das Fliegen mit Verbrennungsmotoren untersagt. Dienstag bis Sonntag (drei Sonntage im Monat) kann von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr geflogen werden. Nicht erlaubt sind Drohnen. (pb)