Löffingen Löffinger Ministranten auf großer Fahrt

Seelsorgeeinheit Löffingen setzt auf Austausch der Jugendlichen aus den einzelnen Ortsteilen, um Gemeinschaft zu stärken.

Gleich zwei Busse wurden gechartert, um die einhundert Ministranten der Seelsorgeeinheit Löffingen, Vikar Sascha Doninger und ihre Betreuerinnen mit auf große Fahrt zu nehmen. Der gemeinsame Ausflug führte in die Lochmühle nach Eigeltingen. Hier erwartete die Gruppe eine Bauernolympiade und viele weitere Attraktionen. Es galt sich gemeinsam auszutauschen und Spaß zu haben.

Gerade der intensive Austausch der Ministranten aus den einzelnen Orten liegt Vikar Sascha Doniner am Herzen. „Solche Ausflüge oder gemeinsame Veranstaltungen tragen zur Gemeinschaft bei“, erklärt der beleibte Vikar. Diese Gemeinschaft auch in der Kirchenarbeit wurde beim Jugendgottesdienst sichtbar, der vor dem Ausflug stand. „Das zentrale Thema war die Jugend aller Ortsteile zu animieren, ihre Talente und Fähigkeiten in der kirchlichen Arbeit mit einzubringen“, informierte im Namen der Betreuer Susanne Hettich aus Unadingen. Zusammen mit Emilia Mary am Keyboard, Marc Sättele-Marx am Chachon und dem Ehepaar Reichhart aus Bachheim unterstützte sie musikalisch den Jugendgottesdienst. „Es ist sehr wichtig, dass ihr Euch in der Kirche mit einbringt. Eure Arbeit alleine oder in der Gruppe ist sehr wertvoll“, hob Vikar Doninger in seiner Predigt hervor.

Das Aufgabenfeld der Ministranten ist sehr vielfältig. Die Hauptaufgabe ist das Ministrieren beim Gottesdienst. In den Gruppenstunden werden auch religiöse Themen besprochen, die Dienste koordiniert und vor allem auch gemeinsam gespielt. "Jüngeren Kinder den Glauben nahe zu bringen ist nicht so schwierig, wenn sie in einer christlich geprägten Familie aufwachsen", so Vikar Doninger. Schwieriger ist dies schon bei Jugendlichen, die sich oft nach der Firmung in der Kirche nicht mehr wieder finden. "Kirche ist uncool“, höre man von den Jugendlichen oft.

Deshalb ist es für Vikar Sascha Doninger und die Betreuer wichtig, eine gute Mischung zwischen der christlich-kirchlichen Arbeit und Freizeitvergnügen zu finden. „Es muss Spaß machen“, lautet die Devise. Der Blick auf die große Ministrantenschar mit rund 200 Mitgliedern und die Neuen zeige, dass hier der richtige Weg beschritten werde. Als Nächstes steht für die Kinder und Jugendlichen der Seelsorgeinheit Löffingen das Ferienlager vom 12. bis 19. August im Simonswälder Tal auf dem Programm.

Vikar Sascha Doninger, Telefon 07654/776 15