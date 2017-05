Löffingen Löffinger Mensaessen wird teurer

Löffinger Gemeinderat stimmt einer Anpassung der Preise zu, die das Altenpflegeheim St. Martin für Essenslieferungen an Dritte erhebt.

Die Preise, zu denen die Küche des Altenpflegeheims St. Martin Essen an die Schulmensa, den Kindergarten Maximus in Löffingen und die Bewohner der Seniorenwohnanlage liefert, ändern sich künftig. Der Gemeinderat stimmte bei seiner jüngsten Sitzung jetzt einer auf einer aktuellen Kostenkalkulation basierenden Preiserhöhung für das Mensaessen zu. Für das Jahr 2017 erhebt das Altenpflegeheim demnach für Lieferungen an die Schulmensa 6,26 Euro (bislang 4,50 Euro) pro Essen, für Lieferungen an den Kindergarten 4,38 Euro (bislang 2,50 Euro sowie für Lieferungen an Dritte 6,26 Euro (bislang 5,80 Euro) beziehungsweise – im Falle reduzierter Portionen, so genannter halber Mittagessen – 4,38 Euro (bislang drei Euro) pro Essen. Auch die von der Stadt Löffingen subventionierten Preise, die die Schulmensa beziehungsweise der Kindergarten von Schülern, Lehrern und Kindern verlangt, werden in diesem Zuge angepasst. Ab dem Schul- beziehungsweise Kindergartenjahr 2017/2018 belaufen sich die Essenspreise für Schüler mit Betreuung auf 3,80 Euro (bisher 3,30 Euro), für Schüler ohne Betreuung auf 3,50 Euro (bisher drei Euro), für Lehrer ohne Aufsichtspflicht auf fünf Euro (bisher 3,50 Euro), für Betreuer und aufsichthabende Lehrer auf 2,50 Euro (bisher zwei Euro) und Kindergartenkinder 2,50 Euro (bisher zwei Euro) pro Mahlzeit. Die subventionierten Preise waren bereits im Jahr 2011 eingeführt worden und blieben bis zur jetzt vollzogenen Anpassung unverändert, wie in der Sitzung betont wurde.