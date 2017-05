Löffingen Löffinger Löffel-Guggis wichtige Kulturbotschafter

Guggenmusiker ziehen Bilanz ihrer Auftritte. Matthias Kaltenbrunner ist neuer Beisitzer.

„Die Löffel-Guggis sind nicht nur etwas Besonderes im Städtle, sondern auch wichtige Kulturbotschafter“, unterstrich Bürgermeister Tobias Link bei der Hauptversammlung der Löffinger Guggenmusik. Verdeutlich wurde dies durch den Bericht von Nicole Auer. Nicht nur in der Löffinger Kulturszene, hier vor allem auch an Fastnacht, sondern auch in der Welt der Guggenmusik haben die Löffel-Guggis Gewicht. Nicht nur akustisch, sondern auch optisch stellen die Musiker eine imposante Gruppe dar. Das neue Piraten-Kostüm präsentierten sie erstmals am Klöpfertag. Zuvor bei der Geisternacht der Münzlochgeister sorgten die Löffel-Guggis mit dem neu arrangierten Stück „Hulapalu“ für Aufsehen. Die musikalische Leiterin Diana Frei möchte demnächst das Repertoire mit der neuen Deutschen Welle bereichern.

Eine besondere Ehrung durfte Lothar Mühlbauer in der Versammlung entgegen nehmen. Der Trompeter hat während seiner 30-jährigen Mitgliedschaft den Verein wesentlich bereichert. So war er Gründungsmitglied und hat den Verein als Vorsitzender von 1987 bis 1998 zu einem gefragten Kulturträger geführt. So führte die weiteste Reise der Musiker sogar bis nach Hongkong. Im fernen Asien präsentierten die Löffel-Guggis hier Heimat.

Bei den Neuwahlen gab es im Bereich der Besitzer eine Veränderungen. Nach 16 Jahren schied der Schlagzeuger Kevin Frei aus der Vorstandschaft aus. Für ihn wurde Tobias Kaltenbrunner gewählt, der seit 2014 mit seinem Tenorhorn zu der Gruppe gehört. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Oliver Trenkle, der zweite Vorsitzende Daniel Lehmann, Schriftführer Nadine Auer, Kassenwartin Anna Durst, erster musikalischer Leiter Diana Frei, zweiter musikalischer Leiter Markus Bausch und die Beisitzerin Sarah Kessler.

Zufrieden zeigte sich Diana Frei mit den 29 Einsätze von Proben- und Auftrittsbesuchen.