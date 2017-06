Löffingen Löffinger Literatur-Menü schmeckt Besuchern

Erste Lesenacht wird zu einem Erfolg.

"Löffingen liest bis in die Nacht": Unter diesem vielversprechenden Titel luden die Stadtbücherei und das Löffinger Stadtmarketing erstmals zu einem Lesevergnügen in freier Natur ein. Eine grandiose Idee, wie sich zeigte, die viele Familien in die Löffinger Fußgängerzone lockte.

Birgit Kuttruff, Leiterin der Stadtbücherei, versprach ein über dreistündiges literarisches, bunt gemixtes, lebendiges, liebenswertes und lustiges Menü. Schon der Blick auf diese "Speisekarte" machte Lust auf viele Leckerbissen. Ergänzt man diese durch die weiteren Gaumenfreuden aus der Stadt- und Einzelhandelsküche sowie der Clownerie mit Anja Benz, so war dieses literarische Menü sterneverdächtig. Diese standen bei der Nachspeise dem Song "Ein Mord geschah im Walde" von den beiden Buchautoren Stefan Ummenhofer und Alexander Rieckhoff am Firmament und grinsten sicherlich vor sich hin. Man glaubte es kaum, dass Krimis so lustig sind. "Naja wenn man Schwarzwaldkrimi ,ein Best of' mit Comedy und Musik mixt, dann ist das Ergebnis einfach grandios" – so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke.

Die beiden Villinger treffen den Nerv der Zeit – "auf dem Campingplatz in Jesolo trifft man minütlich einen Schwarzwaldwälder" – lassen die Morde mitten im schönen Schwarzwald geschehen "da hängt der Wildexperte aufgehängt in der Räucherkammer und sie können auch ordentlich über sich selbst lachen. Bestes Beispiel der lachsfarbene Anzug direkt aus China. Getoppt wird das Spektakel durch die Dörr-Brüder, die dem Ganzen die musikalische Krone aufsetzten: "Schinkenspeck zum Frühstück" oder "Ich wünsch mir Schinken ohne Schneiden".

Die Vorspeise servierte Bürgermeister Tobias Link mit "Onkel Tobi hat Geburtstag". Der Bürgermeister im großen Lesesessel – umrahmt von der Blumenpracht von Alexandra Steinhart – verzauberte mit diesem Kinderbuchklassiker die kleinen und großen Zuhörer. Bis Jonathan, der Märchenerzähler, mit seiner Schatzkiste angerollt kam, unterhielt Tanja Benz das Publikum mit Clownerie und Jonglage. Sie öffnete den Zauberkoffer bis die Bühne für die Schwarzwaldautoren gerichtet war. Doch zuerst entführte Jonathan die Besucher in die Welt der mittelalterlichen Märchen und Geschichten, die durch die Klangschale und seine Stimme und Gestik fast lebendig wurden. Mucksmäuschen still war es und mit großen Augen verfolgten die kleinen Zuschauer das Geschehen auf der Bühne.





Das Angebot

Premiere feierte "Löffingen liest bis in die Nacht" in der Fußgängerzone. Eine Veranstaltung, die nicht nur durch die erfrischenden literarischen Beiträge zum Erfolg wurde, sondern durch das Gesamtpaket. Eine Begegnungsstätte für alle Generationen, die neben der Literatur auch kulinarische Köstlichkeiten bot und durch das Ambiente noch getoppt wurde. Das Angebot reichte vom Bibbiliskäse-Brot und Veggi-Burger über Grillwürste bis hin zum Löffinger Sekt mit Rosensirup (von Gisela Schreiber selbst hergestellt). (pb)