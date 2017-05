Löffingen Löffinger Leistungsschau hat Ausbildung und Senioren im Fokus

75 Aussteller bei Großveranstaltung mit dabei. Viele Expertenvorträge ergänzen Rahmenprogramm.

Der Countdown läuft, der Wirtschaftsverbund steht in den Startlöchern, die 75 teilnehmenden Firmen sind mit den letzten Vorbereitungsarbeiten beschäftigt und auch die Vereine für das Rahmenprogramm sind noch am Üben, steht am kommenden Wochenende doch die sechste Löffinger Leistungsschau an. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, zeigen Vertreter der Bereiche Industrie, Handwerk, Gewerbe, Einzelhandel und Landwirtschaft ihre Wirtschaftskraft im Bereich Festhalle und Schulgelände. Die Löffinger Leistungsschau gilt als eine der größten Veranstaltungen dieser Art im ganzen Hochschwarzwald.

Als Schirmherrin konnte die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter gewonnen werden. Die Leistungsschau wird mit den Schwerpunkten Ausbildung und Senioren Löffingen für Jung und Alt präsentieren. Der Geschäftsführer des Wirtschaftsverbunds, Carl-Walther Roth, Vorsitzender Dieter Köpfler und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke setzen dabei auf ein interessantes, vielfältiges und buntes Programm, welches jeden Besucher fesseln soll.

Der Startschuss der Löffinger Leistungsschau fällt am Samstag, 27. Mai, um 11.45 Uhr in der Leichtathletikhalle. Das Bläserensemble der Stadtmusik Löffingen wird die Eröffnung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschaftsverbunds, Karlheinz Rontke, Bürgermeister Tobias Link und Schirmherrin Rita Schwarzelühr-Sutter musikalisch umrahmen. Den tänzerischen Part übernehmen die Kindertrachtengruppe Löffingen unter der Leitung von Christa Kienzler und Katharina Laufer und die jungen Tänzer der Formation „School of Streetdance“ unter der Regie von Nadine Fuß. Vorträge: Verschiedene Vorträge werden am Samstag, 27. Mai, ab 14 Uhr speziell die Jugendlichen ansprechen, am Sonntag ab 11.45 Uhr sind die Seniorenvorträge an der Reihe. Die Reihe eröffnen am Samstag die Ausbildungsbotschafter und Moderator Klaus Konrad. Neben diesen allgemeinen Ausbildungsinformationen schließt sich die Ausbildung und mögliche Weiterbildungen von Metallbauern an. Die Arbeitsagentur hat sich für das Thema „Vielfalt der Berufe – schwere Entscheidung“ entschieden, bevor die beiden Deutschen Fliesenlegermeister Erik Brie-Knöpfle und Cedrik Knöpfle ihr Berufsbild vorstellen. Am Sonntag startet die Vortragsreihe für die Senioren ab 11.45 Uhr. „Sodbrennen – dem Reflux auf der Spur“ ist das Thema des promovierten Mediziners Stefan Eggstein von der Helios-Klinik in Titisee-Neustadt. Es folgt der Vortrag seiner Kollegin Gabriele Holoch, die über „Arthrose in Hüfte und Knie“ spricht. Der Pflegedienstleiter der Sozialstation Hochschwarzwald, Achim Gauger, informiert über das Pflegestärkungsgesetz, bevor es bei Brillen Burghard um „Moderne Hörgeräte für jedermann“ geht. Den Abschluss bildet Peter Becker von der Sparkasse zum Thema Erben/Vererben und Vollmachten.

Zeitplan

Die Löffinger Leistungsschau auf und um das Schul- und Festhallengelände startet am Samstag, 27. Mai, um 13 Uhr. Am Sonntag öffnet die Leistungschau bereits um 11 Uhr ihre Pforten. 75 Firmen, Vereine und Instiotutionen werden vor Ort sein und sich präsentieren. Dabei sollen die Information und Unterhaltung gut aufeinander abgestimmt sein. Hierfür sorgen auch das DRK, Feuerwehr, Jugendraum, Fairtrade, Stadt, VDK, Schwarzwaldverein und die beiden Künstler Rita Bausch und Wolfram Trimpin. Das Ende der Leistungsschau ist an beiden Tagen um 18 Uhr vorgesehen. (pb)