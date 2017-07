Löffingen Löffinger Kirchenchor sucht Projektsänger

Neal Banerjee hat neue Messe geschrieben. Ein Jugendchor soll mit eingebunden werden.

Das Patrozinium in Löffingen, Gedenktag des Erzengels Michael, mit dem Festgottesdienst und der Sakramentsprozession ist schon immer etwas Besonderes gewesen. Doch in diesem Jahr wird das Kirchenfest am Sonntag, 24. September, noch einen weiteren Höhepunkt bekommen. Erstmals soll die neue Messe von Dirigent Neal Banerjee aufgeführt werden.

Die neue Messe besteche mit viel modernen Rhythmischen Akzenten und gospelähnlichen Passagen, erklärt der Vorsitzende des Kirchenchors, Thomas Haag. Komponist und Dirigent Neal Banerjee charakterisiert die von ihm geschriebene neue Messe „als Mischform mit einem erkennbaren Rhythmus, eine Melodie, die gut ins Ohr geht, mit leichtem Klang, ohne dabei den Tiefgang der Bedeutung zu verlieren oder gar oberflächlich zu sein“. Bewusst setzt Neal Banerjee auf dieses moderne Klangbild, auch um Jugendliche und Erwachsene an die Sakralmusik heranzuführen. „Es gibt schon so viele klassische Messen“, erklärt Banerjee, der vom Vorsitzenden des Löffinger Kirchenchor „als Glücksfall“ bezeichnet wird. Die neue Messe, die noch keinen Namen hat, ist vierstimmig, wobei ein Jugendchor die fünfte Stimme einbringen soll. "Die komplette Messe mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus und Agnus dei hat einen guten Klangaufbau mit einem voluminösen Stil, ist aber zum Singen relativ einfach", urteilt Thomas Haag. Gerade diee unterstreiche das Können von Neal Banerjee, eine interessante und anspruchsvolle Messe zu komponieren, die gut ins Ohr gehe, singbar ist und auch jüngere Generationen anspreche. Die Dauer der Messe, die neben der Orgel vielleicht noch durch andere Instrumente begleitet werden soll, hat eine reine Singzeit von 23 Minuten. Der längste Teil ist das Credo mit rund acht Minuten. Oft werde das Credo bei den Messen eben wegen der Länge weggelassen, nicht so bei der neuen Messe in Löffingen. „Die Musik kommt von Herzen“, erklärt der Komponist und dies ist bei den Proben auch spür- und erlebbar. Projektsänger gesucht: Für diese Uraufführung der neuen Messe werden noch Jugendliche und Erwachsene gesucht. Zum Einstudieren der Messe sind für die Erwachsenen sechs Proben angesetzt – mit einer dreiwöchigen August-Pause. Gebildet werden soll ein Jugendchor mit Jugendlichen ab elf Jahren. Hier habe man schon die Firmlinge angesprochen und hofft nun auf eine große Resonanz. Neal Banerjee wird mit den Jugendlichen extra proben. Angedacht sei der Montag, doch es gäbe auch andere Möglichkeiten, je nach Verfügbarkeit der Jugendlichen. Die Messe soll nicht nur die Zuhörer begeistern, sondern auch die Sänger. „Wir wollen – vor allem auch bei den Jugendlichen – die Lust am Singen wecken“, so das große Ziel.

Der Komponist: Schon mehrere Messen hat Neal Banerjee komponiert, der seit 2011 Chorleiter in Löffingen ist. Der ausgebildete Opernsänger, Lehrer für Klavier und Gesang, Berater und Komponist leitet auch den gemischten Dachor und Sunrising in Bettmaringen mit den Tenorristinnen.

Das Projekt

Für das Patrozinium am 24. September wird im Festgottesdienst um 10 Uhr die neue Messe – komponiert von Neal Banerjee – uraufgeführt. Neben dem Chor mit derzeit 27 Sängern werden für dieses Projekt noch Gastsänger und vor allem Jugendliche gesucht. Der einstimmige Jugendchor wird als fünfte Stimme die neue moderne Messe bereichern. Start ist am kommenden, Montag 24. Juli, um 20.15 Uhr in der Kaplanei. Weitere Infos gibt es beim Dirigenten unter der Telefonnummer 0179/542 11 40. (pb)