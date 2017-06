Löffingen Löffinger Kindergarten Maximus stößt an Kapazitätsgrenze

Noch keine Entlastung in Sicht. Löffinger Stadtverwaltung will sanft ordnend eingreifen.

Was die Belegungszahlen anbelangt, stößt der Kindergarten Maximus in der Kernstadt langsam, aber sicher an seine Grenzen, während die Lage in den Ortsteil-Kindergärten deutlich entspannter ist. Hauptamtsleiter Martin Netz, der dem Gemeinderat jetzt über die aktuellen Kindergartenzahlen informierte, führt diese Entwicklung vorrangig auf die flexiblen Betreuungsangebote zurück, über die der Kindergarten Maximus im Gegensatz zu den Kindergärten in Dittishausen, Reiselfingen, Göschweiler und Seppenhofen verfügt. Die Stadtverwaltung will vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in Abstimmung mit Leitungsebene und Elternbeiräten der Kindergärten "ordnend eingreifen", wie sich Bürgermeister Tobias Link ausdrückte.

Den Kindergarten Maximus besuchen aktuell 136 Kinder, im Jahresdurchschnitt sind es 121, wie Netz ausführte. Die Einrichtung verfügt über zwei Regelgruppen, drei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit und zwei Kleinkindergruppen. Es sei, so Martin Netz, ein Trend auszumachen, demzufolge die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ebenso wie die ausgedehntesten und flexibelsten Öffnungszeiten verstärkt nachgefragt werden. Das sei ein wesentlicher Grund, warum der Kindergarten Maximus nicht nur von Kindern aus der Kernstadt, sondern zunehmend auch aus den Ortsteilen und von auswärts besucht werde. Von den aktuell 136 Kindern, die im Maximus betreut werden, kommen 112 Kinder aus Löffingen, acht aus Dittishausen, fünf aus Seppenhofen, drei aus Titisee-Neustadt, jeweils zwei aus Bachheim und Reiselfingen sowie jeweils eines aus Unadingen, Göschweiler, Friedenweiler und Lenzkirch, führte der Hauptamtsleiter an.

Von den 136 Kindern nutzen derzeit 15 Prozent das flexible Ganztagesangebot, 13 Prozent die Kleinkindgruppen und 72 Prozent die Regelgruppen.

Die bis in die Jahre 2020/21 prognostizierten Geburtenzahlen in Löffingen und seinen Ortsteilen ließen, wenn überhaupt, nur bedingt auf einen Rückgang schließen. Angaben des Statistischen Landesamtes zufolge, werde die Zahl betreuter Kinder unter drei Jahren weiterhin ansteigen. Nicht abschließend abschätzbar sei, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden, die, sofern es sich um Familien handelt, natürlich auch Einfluss auf die Belegung des Kindergartens hätten.

Vor diesem Hintergrund versuche die Stadt im Verein mit der Leitungsebene und den Elternbeiräten der Kindergärten "zwar ordnend, aber ohne Zwang" die Belegung des Kindergarten Maximus etwas zu kanalisieren, erklärte Bürgermeister Tobias Link. Das Mittel der Wahl sei dabei häufig das persönliche Gespräch mit den Eltern. Mit Blick auf den Besuch einer Regelgruppe weise man Eltern aus den Ortsteilen auf das jeweilige Angebot im örtlichen Kindergarten hin.

Zu überlegen sei auch, so Link, ob künftig auswärtige Kinder noch aufgenommen werden, wenn der Kindergarten Maximus weiterhin und dauerhaft bis an die Grenzen seiner in der Betriebserlaubnis festgelegten Aufnahmekapazität belegt bleibe.