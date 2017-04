Löffingen Löffinger Jugendraum mit neuem Blickfang

Löffinger Jugendliche zeigen ihre kreativen Talente und verschönern ihr Domizil mit neuem Wandbild.

Es waren die Löffinger Jugendlichen selbst, die sich 2003 für einen Jugendraum stark machten. Mit Hilfe des Jugendfördervereins konnte 2004 der Jugendraum eröffnet werden. Immer wieder verschönerten die Jugendlichen mit ihren kreativen Ideen den Jugendraum. Nun lud Jugendbetreuerin und Schulsozialarbeiterin Stefanie Gutenkunst ein, um das neueste Werk der Jugendlichen vorzustellen. Auf dem über zwei Meter großen Wandgemälde blickt über die linke Ecke nun ein imposanter Tiger in den Raum. Keines Blickes würdigt das mächtig Tier die sterneknallende Stereoanlage oder gar dem Hinweis Exit. Wie dieser Tiger fühlen sich auch die Jugendlichen im Jugendraum wohl, hier können sie nicht nur mit Freunden treffen, hier entstehen auch die kreativen Ideen, wie Steffi Gutenkunst erklärt.

Die Jugendlichen hatten auch die Idee, den Jugendraum in der Festhalle neu zu gestalten. Die 18 Jugendlichen setzten sich zusammen. Kerstin Werner und Georgios Validis entwarfen das Bild, welches von ihren Kollegen und auch von Hausmeister Rudolf Nägele, der ebenfalls mit ins Boot geholt worden war, als gut befunden wurde.

Vom Bauhof bekamen die Jugendlichen das Material und dann ging es los. Über eine Woche wurde das Bild auf die Tapetenstruktur gezaubert. Begeistert von der Kreativität zeigte sich auch Bürgermeister Tobias Link, der es sich nicht nehmen ließ, als einer der Ersten das Kunstwerk zu betrachten. „Ich freue mich sehr, dass ihr den Jugendraum neu gestaltet habt, zeigt es doch, dass ihr euch hier wohl fühlt“, resümierte Link.

Der Jugendraum wurde von 2004 bis 2009 vom Jugendförderverein betreut. Im Jahr 2009 übernahm Mariahof als Träger die offene und mobile Jugendarbeit. Seit dem Jahr 2013 sind der Jugendraum, sowie das Kinder- und Jugendbüro, vollständig in den Händen der Stadtverwaltung. Das Kinder- und Jugendbüro hat eine offene Sprechstunde und Beratung jeweils freitags von 15 bis 16 Uhr. Im Jugendraum heißt es immer am Montag von 13.30 bis 19 Uhr, sowie am Freitag von 16 bis 21 Uhr (je nach Alter) Freetime. Hier kann nach Herzenslust Billard, Air-Hockey, oder Tischkicker gespielt, Musik gehört oder einfach nur gechillt werden. Zusätzlich gibt es noch Boys- und Girl-Groups. Die Boys treffen sich am Montag, die Girls mittwochs. Nach den Osterferien können hier wieder neue Jugendliche mit einsteigen.