Löffingen Löffinger Jugendfeuerwehr mit Vorbildcharakter

Erfolgreiche Jugendarbeit trägt Früchte. Rund 30 Kinder erlernen Feuerwehrfachwissen.

Die Jugend ist die Basis eines jeden Vereins, doch bei der Feuerwehr hat eine engagierte Jugendarbeit eine weitaus größere Bedeutung. In der Gesamtstadt Löffingen ist man in der glücklichen Lage, mit 215 Aktiven auf eine schlagkräftige Wehr blicken zu können auch dank der Jugendfeuerwehr, die zu den größten ihrer Art im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zählt.

Einzugsbereich: Derzeit gehören der Löffinger Jugendfeuerwehr 26 Jungs und zwei Mädchen an. Sie kommen nicht nur aus der Stadt Löffingen, sondern aus allen Abteilungswehren des Löffinger Öschs, aus Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Reiselfingen, Seppenhofen und Unadingen. "Albert Engesser und Stefan Schwendemann haben derzeit den Fahrdienst übernommen", wie Kommandant Christian Heizmann würdigte.

Jugendteam: Ein Feuerwehrmann durch und durch ist Jugendleiter Markus Müller, der nicht nur seit 18 Jahren der Wehr angehört, sondern seit 2010 das große Aufgabenfeld als Jugendleiter übernommen hat. Dies erfordert viel Geduld und Verständnis, die Kinder und Jugendlichen zum einen für die Feuerwehr zu begeistern, zum anderen ihnen auch die soziale Kompetenz zu vermitteln. Unterstützt wird Markus Müller von seinem Stellvertreter Markus Lade und den neun Jugendbetreuern Patrick Selb, Daniel Schwendemann, Florian Zunftmeister, Florian Isele, Georg Pfeifer, Samuel Sibold, Martin Gänsler, Sascha Kuhn, Mike Bruder und Marvin Knöpfle. Das gesamte Jugendwarteteam stellt sich dabei immer wieder Fort- und Weiterbildungen, angefangen vom Jugendwartelehrgang, über den Truppführer, die Seminare für psychische und physische Belastungen bis hin zu Erste-Hilfe-Fortbildungen.

Ausbildung: "Die Jugendarbeit ist eine Gratwanderung zwischen dem Vermitteln von feuerwehrtechnischem Fachwissen und Spaß", erklärt Müller. Dies ist dem Jugendteam gelungen, denn der Feuerwehrnachwuchs steht mit Feuer und Flamme hinter der Jugendfeuerwehr. Von den rund 30 Mitgliedern Anfang des Jahres – somit gehört man zu den größten im Landkreis – haben Louis Frey aus Reiselfingen und Marvin Maier aus Dittishausen den Schritt zu den Aktiven gewagt. Erfreulich, so erklärt Jugendleiter Markus Müller, war das Absolvieren der Jugendflamme. Voller Stolz konnten Andrea Baader als einziges Mädchen und Andreas Greifenberg, Dario Vögelin, Marcel und Lukas Pfeifer, Max und Felix Bruckmeier, Simon Koßbiel, Eduardo Lopes de Souza und Maximilian Isele die Leistungsspange in Empfang nehmen. Natürlich darf der Spaß nicht zu kurz kommen und so gab es eine Fackelwanderung, den Jahresausflug in das Technikmuseum nach Sinsheim und den Kegelabschluss. Auch beim Martinsfeuer hat man sich mit eingebracht.

Schrottsammlung: Ein wichtiger Aspekt bei der Jugendfeuerwehr ist die soziale Kompetenz, die hier mehrfach zu Tage kommt. Die zwei Mal pro Jahr findenden Schrottsammlungen fördern nicht nur den sozialen Gedanken, sondern auch das ökologische Denken und die Kasse wird auch gefüllt. Im Herbst und Frühjahr wurden fast 70 Tonnen Schrott gesammelt. "Zwar bringt diese Aktion Geld, doch kostet eine Schrottsammlung vor allem durch die Zusatzversicherung der Fahrzeuge und die Verpflegung rund 600 Euro", so Müller.

1969 wurde in Löffingen die Jugendfeuerwehr aus der Taufe gehoben. Heute ist sie nicht nur einer der stärksten im Landkreis, sie hat auch den Grat gefunden, den Kindern neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch die soziale Kompetenz zu vermitteln. Hierzu zählt auch die Waldbadparty, die man mit Wasserspielen bereichert. Sie wird am 8. Juli stattfinden. Am 29. April findet die 1. Schrottsammlung des Jahres statt und bei der Leistungsschau wird man für die Feuerwehr werben. (pb)

