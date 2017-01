Löffingen Löffinger Jugendblasorchester setzt musikalische Akzente

Vororchester präsentiert sich beim Neujahrskonzert der Stadtmusik.

Das Löffinger Neujahrskonzert der Stadtmusik wird traditionell durch den Nachwuchs eröffnet. „Ein Zeichen einer großen Stadtmusikfamilie“, unterstrich Vorsitzender Paul Wolber in der vollbesetzten Festhalle. Beide Orchester werden von Fabian Müller geleitet.



Der Bachelor of Music setzte mit dem Jugendblasorchester einen spannenden musikalischen Akzent. Mit „The Witch an the Saint“ wählte er ein gelungenes programmatisches Werk, dessen melancholische Geschichte durch donnerndes Schlagzeug, kraftvolle Blechinstrumente, gefühlvolle Flöten und vor allem durch Takt- und Tempiwechsel besticht. Die Tondichtung des dunklen Kapitels des Mittelalters zeigt mit den donnernden Tönen und der langsamen Melodie die Gegensätze zwischen tiefer Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit sowie dem Heldentum der damaligen Zeit.



Auch mit „Story of King Arthur“ entführte Fabian Müller und das Jugendorchester ins tiefe Mittelalter. Allerdings wird hier die Legende von König Artus in verschieden übergehenden Sätzen von "Camelot", über "The Holy Grail" bis "Excalibur" thematisiert. Während die 47 Jugendlichen schon viel Bühnenerfahrung mitbringen, war es für die Mitglieder des Vororchesters eine Premiere. Sie wechselten erst im Mai nach einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung, um erstmals im Vororchester gemeinsam zu spielen. Mit „Tribal Drums“ eröffnet sie mit einem lebhaften Stück, in welchem das Schlagzeug dominiert, aber auch die Bläserstimmen majestätisch darstellt. Mit „The Knight`s Castle“ beschrieben sie musikalische das Leben auf einer Ritterburg, vom majestätischen Eingang, über die große Liebe bis hin zur Traurigkeit des Burg-Gespenstes.

„Extreme“ ist ein Stück, welches die unbändige Energie junger Musiker darstellt. Kraftvoll harmonische Dissonanzen und lebhafte Rhythmen werden hier vereint.

Diese kraftvolle Lebendigkeit zeigten auch die Ehrengäste, die Bewohner des Hauses Lebensheimat, welche den Kunstkalender gemalt hatten.