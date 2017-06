Löffingen Löffinger Jugendblasorchester auf Konzertreise

Fahrt nach Amsterdam geplant. Kultur und Musikauftritte werden miteinander verbunden.

Alle zwei Jahre unternimmt das Jugendblasorchester der Stadtmusik Löffingen eine Konzertreise. Eine gemeinsame Veranstaltung, um sich musikalisch zu präsentieren. Ein nicht unwesentlicher Aspekt ist sicherlich auch die Gemeinschaft zu fördern. Nun steht wieder eine fünftätige Konzertreise an, die nach Köln und Amsterdam führt. "Für die 26 Jugendlichen eine echte Herausforderung, auf die sich alle freuen", erklärt Bianca Berggötz. Die zweite Vorsitzende wird zusammen mit dem Dirigenten Lukas Fischer, Tobias Mayer, Chris Zipfel und Jonas Schmid die jungen Musiker auf ihrer Konzertreise begleiten. Lukas Fischer hat mit den Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren für die Reise ein Musikprogramm zusammengestellt, mit dem sie sowohl in Amsterdam, als auch in Köln ihr Können unter Beweis stellen möchten. Anspruchsvoll und doch auch eine gute musikalische Kost, welche die Löffinger dem Publikum servieren werden.

Am Dienstag, 6. Juni, geht es früh morgens los mit dem Beladen des Busses. Um das gesamte Instrumentarium zu verstauen, wird viel Kraft gefragt sein. Die erste Etappe ist in Kerken, hier kommen die Löffinger Musiker im Jugendheim unter. Bevor ein sicherlich spannender Gruppenabend ansteht, heißt es das Schlagzeug aufbauen und dann zur gemeinsamen Probe, während die Küchencrew für das leibliche Wohl der Musiker sorgen wird. Am Mittwoch geht es dann nach Amsterdam. Die Hafen- und Hauptstadt des Königsreichs der Niederlande hat viel zu bieten, interessante Punkte, welche bei der Besichtigung angesteuert werden. In der Stadt wird das Jugendorchester zu einem Hörgenuss beim Konzert einladen.

Die vielen Eindrücke sollen nach der Rückfahrt bei einer Nachtwanderung noch überboten werden. Vor der Weiterfahrt am Donnerstag Richtung Köln heißt es klar Schiff im Jugendheim Quelle zumachen, um dann zunächst bei Haribo in Neuss einen süßen Stopp einzulegen. Die Unterkunft wird im Naturfreundehaus in Hürth bei Köln sein. Hier steht ein gemeinsamer Aktionstag auf dem Programm. Gespannt sind die Jugendlichen auf das Jump-House in Köln. Im Trampolin-Park können sich die Löffinger Jugendlichen richtig austoben und hüpfen, was das Zeug hält. Am Freitag ist eine Stadtrallye in Köln geplant. Auch hier wird das Jugendorchester seine Musikinstrumente auspacken und ein Konzert geben, eine Werbung für die Baarstadt Löffingen. Am Samstag, 10. Juni, geht es wieder zurück.