Löffingen Löffinger Innenstadt wird zur bunten Kulturmeile

Kulturnacht lockt mit Musik, Tanz und Vorträgen. Breite Plattform fürShowtalente aller Art.

So vielfältig wie der Begriff Kultur selbst, so reichhaltig und kunterbunt wird die sechste Löffinger Kulturnacht sein, die am Freitag, 18. August, wieder zahlreiche Besucher ins Städtle locken wird.

Zum neuen geistlichen Liedgut lädt der Priester und Musiker Achim Haberland in die Stadtkirche ein. Feuerwerk: „Mystisch, kunstvoll und farbenfroh“, soll das Feuerwerk sein, welches Tobias Runge auf dem Alten Bauhofgelände abbrennen wird.

Kinderprogramm

Die mittlerweile sechste Löffinger Kulturnacht am Freitag, 18. August, von 18 Uhr bis 1 Uhr, serviert nicht nur ein vielfältig buntes Programm für Erwachsene, sondern auch an die kleinen Besucher ist an diesem Abend gedacht. Zu Gast für die Jüngeren ist Jürgen Fröschlin mit der Puppenbühne und seiner Zaubershow. „Bello der Räuberschreck“ und „Kasper und die Hexe Wackelzahn“ hat er für Löffingen im Programm. Dazu die Kinderzaubershow. Auch das Kuckyteam hat sich mit Spiel und Spaß angesagt. Dazu gibt es ein Karussell, Büchsen- und Pfeilwerfen, Ballons und auch ein "Süßesparadies" lockt. (pb)