Löffingen Löffinger Hexenball: Mit der Rutsche in den Festsaal

Löffinger Hexenball: Mit der Rutsche in den Festsaal

55. Auflage wieder ein Besuchermagnet für Gäste aus dem ganzen süddeutschen Raum, Schweiz und Frankreich.

Von der Schweiz bis Frankreich, vom Bodensee bis nach Stuttgart kamen die Narren zum 55. Löffinger Hexenball. Der Erfolg des Löffinger Hexenballs steht auf vielen Beinen. So sorgen die beiden Musikbands, die Piccolos und die Löffinger Musikanten für Stimmung pur, wenn sich die Festhalle in einen Hexentempel verwandelt. Vergnügen gibt es auf der Hexenrutsche, die von der Empore in den Saal führt.

Der Ball ist eine beliebte Fastnachtsveranstaltung, bei der es kaum Besucher ohne kreatives, närrisches Outfit gibt. Von der Barockdame bis zu den Rockern, von den Panzerknackern bis zu Elvis gab es hier alles zu sehen und zu bewundern. Auch die 15 Löffinger Musikanten kamen als Raumschiff-Crew Enterprise mit Captain Rolf und Sängerin Diana zur Mission Hexenball. 55 Hexen, Hexenfrauen und Helfer waren im Einsatz, um die Kultveranstaltung zum Erfolg zu führen. Auf die Sicherheit wurde großen Wert gelegt, im Einsatz waren vorsorglich auch das DRK und die Polizei. Auch die Taxis standen parat, um die Gäste wieder sicher nach Hause zu bringen. Doch zuvor hieß es noch, einen Abstecher bei der Feuerwehr zu machen, die mit dem Katerfrühstück auf die Narren wartete.