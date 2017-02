Löffingen Löffinger Hexenball: Auf der Rutsche ins Narrenvergnügen

Hexengruppe inszeniert ihren 55. Ball. Nach närrischen Spektakel ruft Feuerwehr zum Katerfrühstück für Spätheimkehrer.

Auf zum Kultspektakel: Ein rundes Narrenjubiläum feiern heuer die Löffinger Hexen, wenn sie am Fastnachtssamstag zum 55. Hexenball in die Löffinger Festhalle einladen. Ein Spektakel, welches Narren vom Bodensee bis ins Elsass, von der rauen Alb bis nach Basel ins Baarstädtchen zeiht.

Der Löffinger Hexenball hat nicht nur einen Höhepunkt zu bieten, sondern gleich eine ganze Menge. Da lockt beispielsweise die Livemusik im Doppelpack, auf der extra aufgebauten Seitenbühne spielen die "Piccolos", auf der anderen Seite die "Löffinger Musikanten". Die Vollblutmusiker liefern sich einen musikalischen Schlagabtausch, der zwischen echten Stimmungshits bis zu heißen Beat-Rhythmen reicht. Seit Beginn vor 55 Jahren gehören die "Löffinger Musikanten" dazu, seit Jahrzehnten die "Piccolos". Ambiente: Das Flair des Hexenballes ist unübertroffen und startet schon beim Eintrittsbändel – jedes Jahr ein neues Hexenutensil – und führt bis hin zu den „Hexen-Bars“, an denen schon die kulinarischen Hexen-Genüsse warten. Die Hexenküche ist schon von Weitem erkennbar, über ihr trohnt die Hexe mit der riesigen Holzmaske und rotem Kopftuch. Hexen gibt es überall im Aufgang an den Wänden oder auch im Museumsstüble, welches beim Hexenball als Kaffeebar dient.

Bis in die frühen Morgenstunden wird in Löffingen beim Hexenball gefeiert und dann geht es zum traditionellen Katerfrühstück der Feuerwehr. Im Feuerwehrgerätehaus servieren die Wehrmänner und Damen Hering-, Lachs-, Käse- und Wurstwecken. Geschichte des Hexenballs: Geboren wurde der Löffinger Hexenball 1961 aus der Not heraus die leeren Kassen zu füllen, denn es gab ja keine Einnahmen. Es war ein großes Wagnis, zumal zuvor viele solcher Fastnachtsveranstaltung gescheitert waren. Erst als einige Hexen sich bereit erklärten, im Falle des Scheiterns die Defizite zu tragen, wurde dem Hexenball grünes Licht gegeben. Gleichzeitig gingen die Hexen noch auf große Werbefahrt, luden alle Narrenvereine, Handwerker und Gönner ein, um die Festhalle ja voll zu bekommen. Als Auftakt wurde damals noch die Walpurgisnacht aufgeführt. Dann spielten gleich zwei Tanzmusikabteilungen der Stadtmusik unermüdlich zum Tanz auf. So wurde die Kultveranstaltung geboren.

Kartenverkauf

Der 55. Löffinger Hexenball steigt am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle. Karten gibt es nur an der Abendkasse, es gibt keinen Kartenvorverkauf. Die scharfen Kontrollen sind schon beim Eingang zu spüren, denn unter 18 Jahren gibt es keinen Einlass. Der Hexenball ist zwar das größte närrische Ereignis, doch dafür ist die Walpurgisnacht das schaurige Fastnachtsspektakel schlecht hin. Aufgeführt wird sie am Fastnachtsmontag um 19.30 Uhr, in diesem Jahr nicht vor dem Rathaus, sondern auf der Bühne an der Kirche beim Hexenbrunnen. (pb)