Löffingen Löffinger Hexen rufen zum Frühlingsfest

Löffinger Narrengruppe in der Gastgeberrolle. Musik jeglicher Art lockt in der Hexenscheune am 30. April und 1. Mai. Zwei Tage lang wird mit Spezialitäten gefeiert.

Die Löffinger Hexen sind schon etwas Besonderes. Sie zählen nicht nur zu den ersten und ältesten Hexenfiguren der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, sondern sie feiern auch die Walpurgisnacht am Fastnachtsmontag und das traditionelle nord- und mitteleuropäische Fest der eigentlichen Walpurgisnacht (die Nacht auf den 1. Mai) alle zwei Jahre mit einem bunten Frühlingsfest. In diesem Jahr sind die Löffinger Hexen um Hexenchef Jörg Ganter gleich zwei Tage lang Gastgeber in der Hexenscheune am Oberwiesenweg, wo am 30. April und 1. Mai zünftig gefeiert wird.

Tanzmusik: Der Walpurgisnacht haben zahlreiche Komponisten verschiedene Musikstücke gewidmet. Von Mendelssohn Bartholdy bis hin zur Rock-Pop-Band „Erste Allgemeine Verunsicherung" wurde musikalisch diese Nacht beschrieben. So vielfältig ist auch das Musikangebot im Baarstädtchen. Die „Brennhisli Musikanten", „Schwarzwaldkrainer", das „Original Schwarzwald Quintett", die „Fidelen Breisgauer" und die Guppe „MOST" werden jegliches blasmusikalische Genre vertreten und spielen von der fetzigen Rockmusik, über handgemachte Oberkrainermusik bis hin zu böhmisch-mährischen Klängen auf.

Hexenscheune: Während die Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg (Brocken) tanzen, steht in Löffingen in der Hexenscheune eine Tanzfläche zur Verfügung. Die Hexenscheune hat ihren ganz besonderen Reiz, egal ob getanzt wird, sich amüsiert, unterhalten oder einfach nur gechillt. Liebevoll wird die Hütte von den Hexen und Hexenfrauen hergerichtet, sodass diese wunderbare Atmosphäre ihren Reiz verspüren kann.

Hexenküche: Fliegenpilzschnaps, Walpurgiswein oder Liebeszauber stehen auf der mittelalterlichen Hexen-Speisekarte der Hexen. Liebeszauber in der Löffinger Hexenküche geht ebenfalls durch den Magen allerdings mit bürgerlichen-badischen Spezialitäten. Hier zeigen die Löffinger Hexen, dass sie auch wahre Küchenmeister sind.

Fliegenpilzschnaps, Walpurgiswein oder Liebeszauber stehen auf der mittelalterlichen Hexen-Speisekarte der Hexen. Liebeszauber in der Löffinger Hexenküche geht ebenfalls durch den Magen allerdings mit bürgerlichen-badischen Spezialitäten. Hier zeigen die Löffinger Hexen, dass sie auch wahre Küchenmeister sind. Hexenbesonderheiten: Die Löffinger Hexen verbinden Brauchtum und Kreativität. Dies zeigt sich im Hexenschauspiel „der Walpurgisnacht“, dem Hexenball und eben auch dem Frühlingsfest. 1961 wurde der Hexenball ins Leben gerufen, 1998 dann das Frühlingsfest kreiert.

Das Programm

Informationen im Internet:

Alle zwei Jahre, entgegen des Städtlefests, lädt die Löffinger Hexengruppe zum Frühlingsfest ein. Der Start des elften Frühlingsfestes ist am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der „Brennhisli Musikanten“, um 14.30 Uhr sind die „Schwarzwaldkrainer“ und am Abend zum Tanz das "Original Schwarzwald-Quintett“ an der Reihe. Am 1. Mai geht es nach der Fahrzeugweihe ebenfalls um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der „Fidelen Breisgauer“ weiter. Ab 14.30 Uhr ist MOST (Musik ohne Strom) zu Gast. Für die Kinder wird es während beider Tage Kinderunterhaltung geben. (pb)