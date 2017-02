Löffingen Löffinger Glasfasernetz auf der Zielgeraden

Gemeinderat schreibt Netzbetrieb aus. Im Juli steht dann der neueNetzbetreiber fest.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die praktische Umsetzung des Löffinger Glasfasernetzes geht auf die Zielgerade. Nachdem er die Bauarbeiten für das Netz bereits vergeben hatte, hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung jetzt auch die Ausschreibung für den Betrieb des Breitbandnetzes auf den Weg gebracht. Das Vergabeverfahren wird rund vier Monate in Anspruch nehmen, wie Rechtsanwalt Alfred Bauer von der Kanzlei W2K, die mit den Arbeiten für die Betreiberausschreibung betraut ist, erläuterte. Spätestens im Juli dieses Jahres, so Bauer, stehe demnach fest, welcher Anbieter den Netzbetrieb übernimmt.

In Vorgesprächen hätten drei potentielle Betreiber bereits zugesagt, sich an der Ausschreibung beteiligen zu wollen, erklärte Bürgermeister Tobias Link. Damit sei im Zuge des Ausschreibungsverfahrens „ein echter Wettbewerb zwischen konkurrenzfähigen Bietern“ sichergestellt.

Für die Realisierung ihres Glasfasernetzes erhält die Stadt Löffingen von Bund und Land Zuschüsse in Höhe von rund 800 000 Euro. Die Vorbereitungen der Netzbetreiber-Ausschreibung gestalteten sich, wie Rechtsanwalt Bauer ausführte, kompliziert und damit zeitaufwendig, weil die sich zum Teil wiedersprechenden Vergabevorgaben von Bund und Land unter einen wasserdichten Hut gebracht werden mussten, der letztlich sowohl von der Bundes- als auch der Landesebene mitgetragen werden muss. Eine derartige Lösung sei mittlerweile in Abstimmung mit Bund und Land gefunden, so dass der Ausschreibung des Netzbetriebs nichts mehr im Wege stehe.

Die Ausschreibung muss europaweit erfolgen, weil Löffingen in einem Landkreis liegt, der mit Frankreich an einen EU-Mitgliedstaat angrenzt. Sie wird, wie Alfred Bauer erklärte, Ende Februar dieses Jahres im Amtsblatt der Europäischen Union sowie auf der Internetplattform www.breitbandausschreibungen.de veröffentlicht. In rund vier Monaten stehe denn fest, welcher Anbieter den Betrieb des Löffinger Glasfasernetzes übernehmen wird.

Die Endkundenpreise seien Bestandteil des Angebots und des Vertrags, den die Stadt mit dem Betreiber, der den Zuschlag erhält, schließen wird, erläuterte Rechtsanwalt Bauer auf Nachfrage von Stadtrat Dieter Köpfler (SPD). Für die Vermarktung des Angebots sei der Betreiber zuständig, eine Bürgerinformation sei geplant, führte Bauer auf Nachfrage von Martin Lauble (CDU) aus. Ob jemand, der bereits bei einem anderen Anbieter sei, zu einem Wechsel gezwungen werden könne, wollte Micha Bächle (CDU) wissen. Dies sei nicht der Fall, so Bauer, dem stehe das Diskriminierungsgebot entgegen.

Vergabekriterien

Die Kriterien, anhand derer die Bewertung der Angebote und damit die Zuschlagsentscheidung im Zuge des Ausschreibungsverfahrens für den künftigen Netzbetreiber erfolgt, hatte der Gemeinderat bereits im Juni letzten Jahres festgeklopft. Mit unterschiedlicher Gewichtung fließen die Höhe der Pachtzahlung (50 Punkte), die Endkundenpreise (35 Punkte), die Übernahme und Qualität der Unterhaltungsverpflichtung vier Punkte), das Störungskonzept zwei Punkte), das Servicekonzept (vier Punkte) sowie die Bereitschaft zum Ausbau oder der Aufrüstung der geschaffenen Infrastruktur auf eigene Rechnung (fünf Punkte) in die Vergabeentscheidung ein. (tom)