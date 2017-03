Löffingen Löffinger Gerold Bächle ein halbes Jahrhundert im Dienst der Leser

Reporter-Urgestein Gerold Bächle aus Löffingen bringt seit 50 Jahren die Nachrichten auf den Punkt.

Los ging es im November 1966. Der SÜDKURIER druckt den ersten Bericht von Gerold Bächle ab. Heute, 50 Jahre später, schreibt er immer noch. Ein halbes Jahrhundert, unermüdlich und unerschrocken, stets im Dienste der Leser.

Es ist eine besondere Lebensleistung, wenn ein Mitarbeiter im Nebenjob einen derart langen Atem beweist. Wer Gerold Bächle kennen gelernt hat, wird weniger überrascht sein. Das Leben, vor allem aber der Sport, haben ihn gestählt. Als früherer Mittelstürmer auf den Fußballplätzen der Region ist er es gewohnt, sich durchzusetzen. Auch wenn ihm jemand mal ein Bein stellen will. Da springt dieser Mann locker drüber.

Gerold Bächle hat eine besondere Natur, die wohl zum großen Teil aus seiner Kindheit herrührt. Auf dem elterlichen Bauernhof in Grüningen hat er alles mitgemacht, was in der Landwirtschaft so anfällt. Vor allem von frühmorgens bis spätabends kräftig anpacken. Dass die Familie noch nebenbei die Krone am Bahnübergang betrieben hat, hat wohl auch den jungen Mann geprägt. Eine Arbeit ist nicht genug.

Zum Reporter wurde er eher zufällig. Für seinen früheren Verein schrieb er plötzlich Spielberichte, er erinnerte in Nachrufen über verdiente Fußballer und weil er schon als Zwölfjähriger eine Voigtländer hatte, begann er auch mit dem Fotografieren.

„Es macht mir halt Spaß“, sagt er, so wie ihm ganz vieles in seinem Leben Spaß macht. Ein Mann mit vielfältigem Antrieb. 48 Mal hat er bislang das Sportabzeichen gemacht. Unbedingt schaffen will er das noch zwei weitere Mal. Mindestens. Auch wenn das Knie zwackt und die Hüfte knarzt. So schnell lässt er sich nicht stoppen. 30 Jahre Fußballtrainer, 13 Meisterschaften und eine Erkenntnis: „Beim FC Pfohren war es am schönsten.“

Er kann es genießen, mit seinem riesigen Honada-Motorrad durch den Schwarzwald zu kurven, auch wenn manche meinen, dass seine Gold Wing, gerne verspottet als fahrende Wohnzimmervitrine, dazu zu schwerfällig sei. Gerold Bächle wuchtet immer alles um die Ecke.

Das Elternhaus in Marbach an der Kirchdorfer Straße verließ er 1968. Löffingens Fußballer hatten ihn in Schwenningen abgeworben. In Löffingen baute er sich ein Haus, während er bei Studer Revox, damals ein Weltunternehmen mit hochwertigen Tonbandmaschinen, die Karriereleiter nach oben kletterte. Die Verantwortung für 150 Mitarbeiter wurde ihm übertragen und abends und an den Wochenenden fand er immer noch Zeit, für den SÜDKURIER zu schreiben.

Gerold Bächle berichtete über den Auftritt von Franz Josef Strauß in der Löffinger Festhalle und unerschrocken, wie er nun einmal ist, wurde da auch ein Loch in der Socke des damaligen Ministers kurz gestreift. Beim Dreh für die Schwarzwaldklinik fiel ein Löwe den Regisseur an, Bächle berichtete. Oder, erst neulich: Im Schwarzwaldpark brach ein Bison aus, Bächle führte die Polizei im Wald auf den richtigen Weg – und hatte natürlich die Geschichte rasch auf der Internetseite dieses Medienhauses platziert. Da ist es fast schon eine Randnotiz, dass er fünf Löffinger Bürgermeister erlebt hat, ein Reporterleben, das auch von der Vielfalt der Erfahrungen pulsiert.

Gerold Bächle ist wie der Schwarzwald. Kantig und knorrig wie ein Baum, der schon alle Stürme hinter sich hat – und immer noch steht. Ganz milde wird er, wenn es um seien Familie geht. 1982 heiratete er seine Silvia, die ihn heute beim Schreiben unterstützt. Sohn Micha arbeitet im Landtag und ist der ganze Stolz der beiden. Das Ehepaar ist an vielen Abenden getrennt auf unterschiedlichen Terminen und spät nachts treffen sie sich zuhause im Büro beim Texte tippen. „Sieben Tage die Woche SÜDKURIER“, nennt Gerold Bächle das.

So zu leben und zu arbeiten, das geht nur mit viel Spaß und vielen positiven Rückmeldungen aus Leserkreisen. Gerold Bächle ist natürlich längst der journalistische Patron von Löffingen. Ihm entgeht nichts, ihn bringt aber auch nichts aus der Fasson. 18 Jahre arbeitete er hauptberuflich als Sicherheitsingenieur am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Heute ist er selbstständig und seine Spezialgebiete sind Brandschutz aber auch Themen wie die technische Spielplatzsicherheit. Wenn er etwas anfängt, dann immer läuft das bei ihm immer volle Kanone. Eine Begegnung mit Gerold Bächle beschreibt das vielleicht am besten. Es war vor etwa zehn Jahren, ein Schneesturm fegte über den Feldberg. Schwierge Sicht- und Pistenverhältnisse und am Fahler Loch fuhr ein einsamer Mann auf eisigem Untergrund notorisch und ohne abzuschwingen im Schuss die komplette Strecke ab. Und das über Stunden. Der Mann trug eine riesige Skibrille und einen graublauen Overall, der von weitem aussah wie ein Monteursanzug.

Die Strecke am Fahler Loch ist steil, hügelig und mit Eisoberfläche eine echte Herausforderung. Stunden später wird der Fahrer am Lifthaus erkannt. Er fuhr immer noch seine Schussstrecke, wie in Trance. Es war Gerold Bächle. Er eröffnete seinem Bekannten ohne eine Miene zu verziehen, dass er schließlich nur für eine viel schwierigere Abfahrt trainiere. Viele Male trat der Löffinger beim so genannten Inferno-Rennen in Mürren an, 14,9 Kilometer Strecke und von A bis Z die Hölle. Ein Rennen für alle, die von schwarzen Pisten gelangweilt sind.

Das ist Gerold Bächle. Naturverbunden, Sportsmann, Familienvater, SÜDKURIER-Reporter: Und die Geschichte vom Traing fürs Extrem-Skirennen erklärt auch, weshalb einer scheinbar rund um die Uhr arbeitet. Der Spaß kommt auch mit der Herausforderung aber nach so vielen Jahren wird die Aufgabe auch wie selbstverständlich zur Pflicht.

Am 23. März veranstalten Silvia und Gerold Bächle in Löffingen einen Diaabend. Sie berichten über ihre Urlaubsreise in der Mongolei. Und, man höre und staune: Gerold Bächle sagt, er würde das nicht noch einmal machen. Schon dieser Umstand klingt interessant. Irgendetwas muss ihn dann doch ziemlich erschrocken haben. Mehr soll vorab nicht verraten sein. Die Schlusspointe obliegt wie immer Gerold Bächle.