Löffingen Löffinger Frauengemeinschaft mit vielen Aktivitäten

Löffinger Gemeinschaft beteiligt sich am Jubiläum in Rust. Cornelia Knöller aus Vorstand verabschiedet.

Nach sechs Jahren wollte sich die Sozialpädagogin Cornelia Knöller nicht mehr für das Amt als Schriftführerin im Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) zur Verfügung stellen. Für Ihr Engagement wurde sie von der Vorsitzenden Rita Rosenstiel und Stadtpfarrer Eugen Dannenberger verabschiedet. In Zukunft wird Jutta Knöpfle die zahlreichen Veranstaltungen der Frauengemeinschaft als Schriftführerin festhalten. Zahlreiche Aktivitäten kennzeichnen das Jahresprogramm der katholischen Frauengemeinschaft. Als nächste Aktivität wird die Frauengemeinschaft wieder einen Blumenteppich an einem Altar bei der Löffinger Fronleichnamsprozession legen. Im Juni ist der Feldgottesdienst an Drillis Hütte geplant, beim Pfarrfest ist die Frauengemeinschaft ebenso aktiv dabei, ferner gestalten die Frauen den Wallfahrts-Abschlussgottesdienst am letzten Montag im September mit der Lichterprozession, das Morgenlob mit Frühstück und die Adventsfeier. Dazwischen sind die Radtouren und Wanderungen angesagt.

Geplant ist auch zum großen Jubiläum der Frauengemeinschaften am 7. Oktober in den Europapark nach Rust zu fahren. Seit über 100 Jahren engagieren sich die katholischen Frauen in Deutschland. Zusammen mit Schirmherrin Marianne Mack soll dieses Engagement im Europapark mit vielen verschiedenen Aktionen, darunter auch eine Messe mit Erzbischof Stephan Burger, gefeiert werden. Unter dem Schwerpunkt "Kfd, eine starke Partnerin in Kirche und Gesellschaft" sollen Frauen aus Kirche, Politik, Gesellschaft, Sport und Wirtschaft gemeinsam ins Gespräch kommen. Das Jubiläum beginnt um 9 Uhr mit dem Stehempfang und endet um 18 Uhr mit der Parkschließung.

Anmeldungen für die Teilnahme nehmen ab sofort die Vorsitzende Rita Rosenstiel unter der Telefonnummer 07654/772 09 oder das Pfarramt unter der Telefonnummer 07654/364 entgegen.