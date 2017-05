Löffingen Löffinger Ferienspaß: Von Kochen bis Graffiti reicht das Jugendangebot

Jugendreferentin Stefanie Gutenkunst lässt in den Pfingstferien in Löffingen keine Langeweile aufkommen.

Löffingen (pb) Ein interessantes Programm haben Jugendreferentin Stefanie Gutenkunst und ihre Praktikantin Corinna Kurfürst für die Pfingstferien zusammengestellt. In der ersten Ferienwoche heißt es am Dienstag, 6. Juni, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr „Russisches Kochen“ für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 18 Jahren. Gekocht wird ein russisches Nudelgericht. Am Herd der Küche im Jugendraum steht Olga Ritscher, welche die Jugendliche in die russische Küche einführt. Am Mittwoch, 7. Juni, steht der Zirkusworkshop auf dem Programm. Gemeinsam mit Oliver Gänsler wird die Zirkuswelt erobert. Von Jonglage, über Luftaktrobatik bis hin zur Clownerie reicht das Angebot. Die Veranstaltung findet in der Dreifeldsporthalle statt. Am Donnerstag, 8. Juni, wird Oliver Gänsler für Mädchen zwischen elf und 13 Jahren das „Meermaidschwimmen“ im Hallenbad Dittshausen anbieten. Als Meerjungfrau mit einem entsprechenden Kostüm und einer Monoflosse durch die Fluten tauchen können die Mädchen von 14 bis 16 Uhr. Für diese drei Veranstaltungen ist eine verbindliche Anmeldung bis spätestens Freitag, 2. Juni, erforderlich.

Der Jugendraum ist am Mittwoch, 7. Juni, und Freitag, 9. Juni, für Kinder und Jugendliche von elf bis 18 Jahren geöffnet.

In der zweiten Ferienwoche steht der Graffiti-Workshop an. Mit dem Graffitikünstler Fabian Bielfeld können die Sprayer von elf bis 18 Jahre aktiv Bretter und eine Hauswand verschönern. Der Workshop ist am Montag und Dienstag, 12. und 13. Juni, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 20 Euro, Treffpunkt ist der Jugendraum. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Freitag, 9. Juni, erforderlich. Nach der Freetime im Jugendraum Montag, 12. Juni, und Mittwoch 14. Juni, von 18 Uhr bis 21 Uhr, steht am Freitag, 16. Juni, das Abschlussgrillen an. Die Grillparty ab 17 Uhr findet am Jugendraum statt. Anmeldung bis Mittwoch, 14. Juni, bei Jugendreferentin Stefanie Gutenkunst Telefon 07654/808 58 23, Handy 0175/117 12 92 oder E-Mail jugendraum@jr.loeffingen.