Löffingen Löffinger Feldgottesdienst ein gefragter Ort der Begegnung

Über einhundert Gläubige feiern gemütlich an Drillis Hütte inLöffingen.

Richtig Glück hatten die über einhundert Löffinger Gläubigen am Donnerstagabend mit dem Wetter für den Feldgottesdienst, der heuer an einem warmen Sommerabend stattfand. Seit Jahren lädt die katholische Frauengemeinschaft zum Feldgottesdienst an Drillis Hütte ein, mitten in der freien Natur. Das Chörle der Frauengemeinschaft bereicherte den Feldgottesdienst mit seinen Liedern. Dabei setzten Chorleiterin Marianne Weisser mit ihrer Querflöte und Cäcilia Runge mit Gitarre besondere Akzente. Erfreut zeigte sich auch Stadtpfarrer Eugen Dannenberger, dass so viele Besucher den Weg ins Gewann „Hard“ gefunden hatten. Ob per Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die Strecke war bestens ausgeschildert. Seit vielen Jahren stellt die Familie Adrion-Knöpfle ihre Hütte für diesen jährlichen Feldgottesdienst zur Verfügung, um auch die dortige Infrastruktur nutzen zu können.

Nach dem Gottesdienst lud die katholische Frauengemeinschaft zum gemütlichen Beisammensein ein. Dazu gab es leckere Snacks, Getränke und die bekannte Bowle. Somit ist der Feldgottesdienst auch ein wichtiger Ort der Begegnung für alle Generationen.

„Wir freuen uns, dass wir seit 24 Jahren hier in freier Natur mit immer sehr vielen Gläubigen den Feldgottesdienst an Drillis Hütte feiern dürfen“, freute sich auch die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft, Rita Rosenstiel. Am Samstag, 1. Juli, wird die Frauengemeinschaft bei der Nacht der offenen Kirchen um 18 Uhr im Schneekreuz das Abendlob gestalten. Dazu werden die Frauen während des Pfarrfestes am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, einen Basar mit Selbstgemachtem und einen kunterbunten Flohmarkt anbieten.