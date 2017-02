Löffingen Löffinger Fastnachtsschauspiel zeigt die Wandlung zum Narr

Der Hemdglunkerumzug beginnt mit einem überzeugendem Bühnen-Schauspiel von Matthias Wider.

Die Fastnacht ist auch dem Wandel der Zeit unterworfen. Hier die Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne zu finden, ist nicht immer einfach. Dem Löffinger Kulturbeauftragten der Laternenbrüder, Matthias Wider, ist dieser Coup gelungen. Matthias Wider hatte vor Jahren ein Fasnetschauspiel geschrieben, das die Wandlung vom „normalen Bürger“ zum Narr eindrucksvorll darstellt. Das 15-minütige Stück wurde im Jahr 2010 erstmals vor dem Maienländer Tor aufgeführt und sollte als Bereicherung vor allem des Hemdglunker-Umzugs gelten. Der Schmotzige Dunschdig ist in Löffingen eine Straßenfasnet mit vielen kleinen, kreativen Gruppen, die umher ziehen. Diese Narren sind am Hemdglunkerumzug nicht mehr zu finden, deshalb müssen die anderen Narren oder einfach Eltern mit Kindern oder Bürger angesprochen werden, die dann im weißen Hemd kommen. Die Idee ist aufgegangen, auch am Donnerstag fanden sich mehr als 200 Hemdglunker vor dem Maienländer Tor ein, die zunächst das Fastnachtsschauspiel mit den sieben Löffinger Fasnetfiguren bewunderten und sich dann den zwei übergroßen Hemdglunkern zum Umzug anschlossen. Seit 1930 führen diese Glunker den Umzug an.

Fastnachtsschauspiele gehören auch in die Vergangenheit des Fastnachtsbrauchtums. Auch in der Löffinger Fastnachtschronik sind diese Spiele durch die Museumsgesellschaft beschrieben.

"Viele Jahre habe ich studiert und suche nun der Weisheit letzten Schluss", erklärt der "Gstudierte" (Mathias Wider) dem Sensenmann beim Schauspiel. Nach und nach kommen die Löffinger Fasnetfiguren Hansili, Reichburgmali, Hexe, Narrenpolizei, Burgkeiler bis hin zum Laternenbruder, welche den Gstudierten überzeugen, ein Narr zu werden. Jede Figur bringt dem Gescheiten ein Utensiel für den Hemdglunker mit – vom Nachthemd bis hin zum Mehl für das weiße Gesicht und natürlich darf auch die Laterne nicht fehlen. "Diese fastnachtliche Impulse haben gerade in der heutigen Zeit für die zahlreichen Bürger mit Migrationshintergrund eine große Bedeutung. Denn jeder Narr und Hästräger zeigt, dass hinter jeder Maske ein Mensch steckt", erkklärt Matthias Wider.