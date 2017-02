Löffingen Löffinger Fasnet mit Neuerungen

Erstmals lockt eine Kinderdisco am Schmotzige Dunnschdig. Besenwirtshaften werden für Narrenschar geöffnet.

Die Fastnachtshochburg Löffingen ist für die närrischen Tage gerüstet. Ganz dem Zeitgeist und der Realität angepasst, wird es in diesem Jahr einige Neuerungen geben. Freuen dürfen sich die Narrenkinder, die erstmals am Schmotzige Dunnschdig zu einer Kinderdisco nach der Schulbefreiung eingeladen werden. Die Burgkeiler werden zwischen 10 und 13.30 Uhr in der Tourist-Info dem Narrensamen bis zwölf Jahren diese neue Möglichkeit bieten.

Auch in Löffingen gibt es immer weniger Wirtschaften. Um den Narren Einkehrmöglichkeiten zu bieten, werden gleich mehre Besenwirtschaften eröffnet. Sowohl am Schmotzige Dunnschdig, als auch am Fasnetmändig wird die Besenwirtschaft in der ehemalige Kfz-Werkstatt Vergut wieder öffnen. Neu ist die Besenwirtschaft von Frank Wider, die Naschbar. Sie wird im Haus Hecht öffnen und mit DJ Rudi Rollmops für ordentliche Stimmung sorgen.

Nur am Fastnachtsmontag von 12 bis 16 Uhr wird auch der Saal der Tourist-Info vom HHS-Seniorenorchester zu einer Besenwirtshaft umgestaltet. Auch der Kirchenchor Löffingen wird die Kaplanei über Fastnacht als Einkehrmöglichkeit für die närrischen Gäste als Besenwirtschaft öffnen.

Weitere Veränderungen wird es bei den Umzügen geben. Der große Fastnachtsmontagumzug startet und endet erstmals an der Festhalle. Der Kinderumzug am Fastnachtsdienstag wird am Maienländer Tor beginnen.

Aufgrund des Rathausumbaus wird auch die Löffinger Fastnachtsbühne verlegt. Diese steht an der Kirchentreppe gegenüber dem Hexenbrunnen. Hier werden die neuen Hexen nach dem Umzug getauft und auch die traditionelle Walpurgisnacht am Montagabend wird hier aufgeführt werden. Nicht verändern wird sich der Schmotzige Dunnschdig.