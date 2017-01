Löffingen Löffinger Fasnet 2017 mit Änderungen: Erstmals Kinderball und neuer Umzugsweg

Die Burgkeiler bieten in diesem Jahr erstmals einen Kinderball an. Der Umzugsweg wurde wegen des Rathausumbaus geändert.

Mit der Narrenversammlung heißt es auch in Löffingen „s`ghot degege“. Das Motto der Fasnet 2017 „Narre saget`s is vorus, wie sieht Welt 2050 us“ haben die Laternenbrüder bereits traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr am Hexenbrunnen verkündet. Der Blick in die Zukunft zeigt auch, wie anpassungsfähig und flexibel die Löffinger Narren sind. Aufgrund des Rathausumbaus wird es deshalb während der närrischen Tage einige gravierende Veränderungen geben.

Kinderball: Der Schmotzige Dundschdig zeigt im Baarstädtchen die Besonderheit, wenn die 20-er auf die Laterne vereidigt werden. Auch das Fasnetschauspiel am Maienländer Tor von Matthias Wider vor dem Hemdglunkerumzug ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nun wird es eine weitere Neuerung geben, die dem Narrensamen vorbehalten ist. Erstmals werden die Burgkeiler am Schmotzige Dundschdig um 10.15 Uhr in der Tourist-Information einen Kinderball anbieten. Auch die Schülerbefreiung hat eine Bereicherung erfahren, „wir freuen uns, dass die beiden Rektorinnen hier mitziehen“, erklärt der Narrenvater.

Änderungen bei Umzügen: Der große Fasnet-Mendig-Umzug mit den zahlreichen Fasnet- und Musikgruppen startet heuer erstmals an der Löffinger Festhalle, geht über die Hauptstraße und zurück zur Festhalle. Auch der Kinderumzug startet in diesem Jahr erstmals am Maienländer Tor.

Fastnachtsunterricht: Kulturbeauftragter Matthias Wider wird in der Grundschule und der Verbundschule Fastnachtsunterricht anbieten. Die Löffinger Fastnacht hat zahlreiche Bräuche, wie etwa die Sonderrolle der Zwanzigjährigen, das Fastnachtsschauspiel, die Walpurgisnacht, die Laternenbrüder, die Hansili, die Hexen, die Narrenpolizei und vieles mehr. Für die Fastnachtshochburg ist es wichtig, die Jugendliche in die Fastnachtskultur mit einzubinden und hier leistet der Kulturbeauftragte einen wichtigen Beitrag.

Kulturbeauftragter Matthias Wider wird in der Grundschule und der Verbundschule Fastnachtsunterricht anbieten. Die Löffinger Fastnacht hat zahlreiche Bräuche, wie etwa die Sonderrolle der Zwanzigjährigen, das Fastnachtsschauspiel, die Walpurgisnacht, die Laternenbrüder, die Hansili, die Hexen, die Narrenpolizei und vieles mehr. Für die Fastnachtshochburg ist es wichtig, die Jugendliche in die Fastnachtskultur mit einzubinden und hier leistet der Kulturbeauftragte einen wichtigen Beitrag. Ehrungen: Die Ehrung in Gold für 20-jährige Aktivität ging an den ehemaligen Hexenchef Thomas Hofmeier. Der Geist bei der Walpurgisnacht sorgt für viel Beachtung. Hexe Sven Egle bringt sich auch bei den Eintritten und Abzeichen mit ein. Der „Mann des Fässlewagens“ ist Georg Fritschi. Fünf Jahre Hanselechef und der Mann mit der Gitarre ist Karsten Keßler, der ebenso wie seine Kollegin Monika Laufer, die ebenfalls in der Hansele-Führungsriege tätig ist – mit dem Gold-Orden geehrt wurde. Silber ging an den neuen Hexenchef Jörg Ganter. Die Großmutter bei der Walpurgisnacht kennt jede Hexe unter ihrer Hexenmaske. Über den Bronzeorden durften sich Hexe Patrick Osek und Hansele Evi Kiesewetter freuen.

Erfreulicherweise wird die Löffinger Fasnet als ursprüngliche Straßenfasnet gefeiert. Da auch die Löffinger Lokale immer mehr zurückgehen, wird es zwei Besenwirtschaften geben. Geöffnet ist die „Vergut-Bar“ und neu wird der HHS in der Tourist-Information eine Besenwirtschaft eröffnen. (pb)