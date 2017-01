Löffingen Löffinger Burgkeiler taufen fünf Frischlinge

Die Fastnachtgruppe erfreut sich großer Beliebtheit und nimmt mit feierlichem Spektakel neue Narren auf.

Gleich fünf Frischlinge wurden dieser Tage bei den Burgkeilern getauft: Ein Riesenspektakel der Narren, welches von zahlreichen Zuschauern verfolgt wurde. "Die Zeremonie hat einen mystischen Hintergrund", wie der neue Vorsitzende Daniel Fuß erklärte. Am Fuß des ehemaligen Burgberges müssen die Frischlinge einiges über sich ergehen lassen. „Wer ein Burgkeiler werden will, muss schon etwas aushalten“ , so die Devise der stetig wachsenden Gruppe. Unter dem Schein der Fackeln hatten die neuen Frischlinge den Keilertrunk, den Keilerschmaus und das Keilerbad zu absolvieren. Damit auch keiner der Zeremonie entkommt, waren die Frischlinge angekettet worden. Vor allem das Schlammsuhlen – wie es sich für Keiler gehört – ist für die Zuschauer ein Erlebnis. Bei Minusgraden war dies eine besondere Herausforderung für die fünf Jungkeiler. Die „Alt-Keiler“ hatten zuvor eine echte Schlammsuhle hergerichtet. Doch am Ende haben es Tim Schulz, Timo Sibold, Jonas Ganter, Michi Amrein und Nico Welte geschafft, sie wurden in die Schar der Burgkeiler aufgenommen. Die Prozedur bleibt den Wildschwein-Damen erspart, die bringen dafür die kleinen Burgkeiler mit in die Gruppe ein. So kam Sabrina Meinert neu in die Gruppe. Angefangen mit sieben Gründungsmitglieder im Jahr 1998, hat der Verein heute ein Stamm von 29 aktiven Mitgliedern.

Angeführt werden die Burgkeiler nun von Daniel Fuß, Dennis Faude (zweiter Vorsitzender), Schriftführer Iris Käfer-Schätzle, Kassierer Thomas Käfer, zweiter Kassierer Andre Werner, Häswart Maike Mayer und die Beisitzer Carmen Welte und Janine Diehr.