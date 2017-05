Löffingen Löffinger Bühnenspaß mit Witz und Swing

Kleinkunstpublikum kommt in Löffingen in den Genuss der Comedyformation „The Shoo-Shoos“ aus Freiburg.

Eine ausgefeilte Show, wundervolle Swingmusik, eine fantastische Geschichte, grandiose Stimmen und hinreißende Darsteller sorgten bei der jüngsten KuTipp-Reihe mit dem Auftritt der Gruppe "The Shoo-Shoos" für Erfolg. Die rund einhundert Besucher, selbst vom Oberrhein angereist, kamen im voll besetzten Gebertsaal voll auf ihre Kosten und der langanhaltende Beifall und die geforderten Zugaben zeigten auch der Gruppe aus Freiburg, dass sie voll ins Schwarze getroffen hatte.

Hinter „The Shoo-Shoos“ steckt ein Sextett aus drei Sängerinnen und drei Musikern als exquisite singende Rhythmusgruppe. Während sie Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug sprechen lassen, schlüpfen sie – ebenso wie die drei Damen – in markante Bühnenfiguren. Sie singen also nicht nur, nein sie erzählen Musikgeschichte und dies mit grandiosem Slapstick, rasantem Szenenwechsel, eigens arrangierten Songs und einer herzerfrischenden Choreographie. So auch auf der Löffinger Showbühne.

Das Ensemble verkörpert mit flotter Swingmusik und Comedy mit ländlichem Outfit das Farmerleben, das zwar im Wilden Westen spielte, aber sehr wohl auch im Schwarzwald hätte sein können. Das Land bietet zwar Ruhe und Idylle, ein Klischee, welchem „The Shoo-Shoos“ in ihrem heiteren Erlebnis auf den Grund gingen. Schon dies alleine ist Stoff genug für ein abendliches Musik-Event, wenn dies allerdings noch durch das Koffer-Geheimnis getoppt wird, dann ist der Erfolg – zumindest bei diesem Freiburger Ensemble – vorprogrammiert. Ja die Geschichte mit dem Koffer, darin liegt die Leiche von Heribert, der selbst die Damen in Engel mit schwingenden Flügeln und hoch in die Luft wirbelnden Beine verwandelt.

Die drei Sängerinnen Anna Boethius, Juliane Hollerbach und Dina Salàk verzaubern mit ihren Stimmen, die sie geschickt mit ihrem schauspielerischen Talent verbinden. Im Hintergrund die Herren Philipp Kailer (Gitarre), Michael Tiefenbeck (Kontrabass), Beni Reimann (Schlagzeug) als groovende Band. Gemeinsam, nochmals angeheizt durch den Löffinger Kaffee und Städtlesekt von Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, verkörpern sie eine Swing-Comedy-Gruppe mit fantastischem Gesang, Tanz, Slapsticks und mitreißenden Dialogen. Da wird selbst „Singing in the rain“ mit Schirm und Gummistiefel zum Ereignis.

Dieses Musikerlebnis kann Ruth Keller in Zukunft in Ruhe zu Hause genießen, sie gewann die auf der Bühne verloste CD.