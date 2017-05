Löffingen Löffinger Bücherei weckt Leselust im Alter

Stadtbücherei kooperiert mit dem Altenpflegeheim. Löffinger Einrichtung wird zum Treffpunkt der Generationen.

Angefangen von der Zusammenarbeit mit den Kindergärten, über die Kooperation mit den Schulen bis hin zu den Jugendlichen und Erwachsenen schließt sich nun der Kooperationskreis der Löffinger Stadtbücherei mit dem Altenpflegeheim St. Martin.

„Bücher sollen Brücken schlagen“, diese Idee entwickelten gemeinsam Birgit Kuttruff von der Stadtbücherei sowie Rudi Meister und Renate Winterhalter. Die beiden Betreuer der Löffinger Senioren versuchen den Heimbewohnern mit Ausflügen, kleinen Abwechslungen oder interessanten Treffs Abwechslung vom Heimalltag zu bieten. Die erste Idee dazu war, einen gemeinsamen Filmnachmittag einzuführen. Doch nach intensiven gemeinsamen Gesprächen wurde die Idee des regelmäßigen Büchereitreffs geboren.

„Für die Bewohner des Altenpflegeheims ist es einfach schön, eine andere Umgebung zu genießen“, erklärt Betreuer Rudi Meister. Da die Löffinger Stadtbücherei barrierefrei ist und die Einrichtung auch mit spezieller Senioren-Literatur ausgestattet ist, waren regelmäßige Ausflüge in die Stadtbücherei natürlich gleich auf der Favoritenliste anzutreffen.

Dass das Trio den richtigen Ansatz entwickelte, den Geschmack der Senioren zu treffen, wurde schnell offensichtlich. Die Premiere zeigte es, wie interessiert die Bewohner dabei waren. Während Renate Winterhalder mit dem St. Martin-Bus angefahren kam, schnappte sich Rudi Meister den Rollstuhl von Barbara Hunn, um mit ihre durchs Städtle in die Bücherei zu fahren. Hier wartete schon Birgit Kuttruff und Gisela Schreiber auf die Senioren, um ihnen den Frühling literarisch näher zu bringen. Gisela Schreiber hatte dazu Gedichte, Lieder und kleine Geschichten ausgesucht.

Mit großer Begeisterung sangen die acht Bewohner die Lieder mit. Während die jüngeren Gäste bei der zweiten Strophe den Text zur Hand nehmen mussten, sangen die Heimbewohner die Lieder alle auswendig. Auch so manche Geschichte von früher wurde ausgeplaudert, dies unterstrich, wie wohl sich die Senioren in der Stadtbücherei fühlten. „Länger wie 30 Minuten soll das Treffen nicht dauern, denn wir möchten dieses Treffen immer mit einem Kaffee- oder Eisdielenbesuch beenden", erklärte Rudi Meister. Alle sechs Wochen sollen die Bewohner einen solchen unterhaltsamen literarischen Nachmittag genießen.

Birgit Kuttruff hat für die nächsten Treffs schon vorgesorgt und auch alte Bilder organisiert, welche die Erinnerungen der älteren Generation noch intensiver aufleben lassen sollen. „Mit diesen Treffs möchten wir auch die Wertschätzung für unsere Senioren zeigen“, unterstreicht das Büchereiduo Birgit Kuttruff und Gisela Schreiber. Mit dieser Kooperation dokumentiert die Stadtbücherei ein Miteinander der Generationen und fördert jedes Alter.

Zielgruppe Senioren

Das umfangreiche Literaturangebot in der Löffinger Stadtbücherei ist für alle Generationen geeignet. Für die Senioren wurde eigens Belletristik in Großdruck angeschafft, es gibt aber auch viele Hörbücher, Musik-CDs, Vorlesebücher für Erwachsene oder Sachbücher für diesen Interessenkreis. Selbst Lesebrillen in verschiedenen Brillenstärken wurden von einem Optikergeschäft in Neustadt zur Verfügung gestellt. „Die Bücherei ist Kommunikations- und Informationsort für alle“, unterstreicht Leiterin Birgit Kuttruff. Mit diesen Treffs möchte man Erinnerungen lebendig erhalten und durch Gespräche das Gemeinschaftsgefühl fördern. (pb)

Informationen im Internet: