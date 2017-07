Löffingen Löffinger Brauchtumsexperte Rudolf Gwinner in den Ruhestand verabschiedet

Löffinger Brauchtumsexperte Rudolf Gwinner in den Ruhestand verabschiedet

Realschullehrer blickt auf 36 spannende Berufsjahre zurück.

Nach 36-jähriger Tätigkeit als Lehrer endet mit dem Ablauf des Schuljahres auch für den Löffinger Rudolf Gwinner sein Berufsleben an der Donaueschinger Realschule.

Nach dem Studium der Fächer Geschichte und Theologie absolvierte Rudolf Gwinner, der weit über die Region Löffingens hinaus für sein vielfältiges ehreamtliches Engagement bekannt ist, seinen Vorbereitungsdienst an der Realschule Bad Krozingen. Mit vielen Erinnerungen verbunden ist seine erste Lehrertätigkeit in Welzheim. Von 1981 bis 1985 unterrichtete er hier Geschichte, Gemeinschaftskunde und evangelische Religion. Nach seinen Stationen wie Tuttlingen und Schwenningen führte ihn sein Weg im Jahr 2003 an die Realschule Donaueschingen mit einer zeitweiligen Abordnung nach Blumberg.

„In meinem Geschichtsunterricht legte ich großen Wert auf regional-geschichtliche Bezüge und vermittelte viel Brauchtumswissen“, informiert Rudolf Gwinner. Im Fach Gemeinschaftskunde, das er leidenschaftlich gerne unterrichtete, war die aktuelle Politik ein fester Bestandteil.

Unübersehbar war seine ökumenische Ausrichtung des Religionsunterrichts. „Ich versuchte immer, ein gerechter und gradliniger Pädagoge zu sein. Das war nicht immer einfach. Für die Beurteilung eines Schülers waren für mich nicht nur die Noten der Klassenarbeiten ausschlaggebend, sondern die Gesamtpersönlichkeit“, sagt Rudolf Gwinner. Sein vielfältiges Engagement zeigte er als Mitglied in der Schulkonferenz, Organisation der Berufsorientierung, Drogenberater, Mentor, Betreuung der Schülerzeitung, Pressearbeit und Organisation von Landtagsbesuchen.

Höhepunkt seiner Donaueschinger Lehrerjahre waren die Organisation der Besuche von Erzbischof Stephan Burger und der ehemaligen Kultusministerin Marion Schick an der Realschule Donaueschingen.

Zu seinem Abschied erklärt Rudolf Gwinner: „Ich hoffe, dass die jetzige Kultusministerin die Stärkung der Realschule forciert und die bildungspolitischen Sünden der Vergangenheit korrigiert. Ich erwarte auch, dass die verbindliche Grundschulempfehlung, die man ohne Not abschaffte, wieder eingeführt wird“.