Löffingen Löffinger Brauchtum lebt mit Tänzen auf

Trachtengruppe Löffingen inszeniert Brauchtumsnachmittag. Premiere des Tanzes „Schwarzwälder Rheinländers".

Brauchtumspflege ist das Ziel der Trachtengruppe Löffingen. Neben der Tracht selbst gehören hier auch Volkstänze, die Volkslieder und auch die alemannische Mundart dazu. Am Sonntag, 21. Mai, lädt die aktive Gruppe um den Vorsitzenden Rudolf Nägele zum unterhaltsamen und gleichermaßen interessanten Brauchtumsnachmittag für Touristen und Einheimische in die Tourist-Information ein. Der Höhepunkt der öffentlichen tänzerischen Aufführungen dürfte die Premiere des „Schwarzwälder Rheinländer“ sein. Auf die Musik, die aus dem Tonfilm „Liebe zur Harmonika“ stammt, hat Tanzleiter Thomas Haag eine Choreografie geschrieben. Passend dazu wird das Seniorenorchester des AHC Titisee-Neustadt die Trachtengruppe bei ihrem Auftritt musikalisch unterstützen. Neben der Erwachsenengruppe unter der Regie von Rudolf Nägele wird auch die Kindergruppe die Besucher erfreuen.

Jugendleiter Katharina Laufer wird die 15 Nachwuchstänzer begleiten, die sich in ihren Kindertrachten schon ganz gut auf dem tänzerischen Parkett bewegen.

Die Löffinger Trachtengruppe ist nicht nur ein Kulturträger, sondern auch eine optische Augenweide. Wenn die Paare, in der Zwischenzeit sind es nur noch elf Personen, mit ihren roten Schirmen, die Männer in der Baaremer, die Frauen in der Schwarzwälder Tracht auftreten, dann blitzen die Kameras auf. Der Verein ist sowohl mit der Löffinger Geschichte, als auch mit der Region verbunden. Bei Auftritten werden die Akteure in der Zwischenzeit oft von der Trachtengruppe Gündelwangen unterstützt. „Es wäre schön, wenn wir ein wenig Verstärkung in unseren Reihen bekommen könnten“, erklärt der Vorsitzende.

Der Verein setzt auch auf moderne Ideen, etwa auf ein Projekttanzen an der Löffinger Kulturnacht. „Streetdance einmal anders“,erfordert keine tänzerischen Grundkenntnisse, so Thomas Haag. „Auch keinerlei Verpflichtung ist notwendig“, ergänzt Vorsitzender Rudolf Nägele. Paare oder Einzeltänzer sind gefragt, die einfach aus Spaß mitmachen wollen.

Doch nun steht erst einmal der Brauchtumsnachmittag an und zu dem gehören auch Kaffee und selbstgebackener Kuchen, es soll ja ein Nachmittag aller Sinne werden.

Der Brauchtumsnachmittag findet am Sonntag 21. Mai um 14.30 Uhr im Saal der Tourist-Information statt.