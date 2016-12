Löffingen Löffinger Börsenclique Schulsieger beim Planspiel Börse

Gruppe des Löffinger Schulverbunds beteiligt sich erfolgreich am Finanzwettbewerb der Sparkassen.

Es sind die Finanzexperten von morgen, die Mitglieder der "Börsenclique" des Löffinger Schulverbunds. Sie hatten sich am Planspiel Börse der Sparkassen beteiligt und traten gegen 90 Gruppen mit insgesamt 225 Schülern im Hochschwarzwald an. Die Schüler freuen sich jetzt über die Auszeichnung als Schulsieger und "Trading Master". Sie konnten nicht nur die Siegerurkunde in Empfang nehmen, sondern werden am 28. März nach Stuttgart fahren mit einer Führung beim Flughafen und dem Besuch des Musicals „Tanz der Vampire“.

Als Anfangskapital gab es fiktive 50 000 Euro, die es galt geschickt zu vermehren. Gehandelt wurde mit den Kursen realer Börsenplätze. Die „Börsenclique“ des Löffinger Schulverbunds kam insgesamt auf Rang fünf.

Nach der Depoteröffnung galt es durch Kauf und Verkauf von Wertpapieren den Depotwert zu steigern. Doch nicht nur dieser Depotwert entschied, sondern auch die Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen. Mitentscheidend waren in diesem Jahr auch der Brexit, der US-Wahlkampf und das Italien-Referendum. "Der simulierte Wertpapierhandel vertieft wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Das Planspiel ist eine praktische Ergänzung zur Wissensvermittlung in Schule und Universität. Außerdem fördert der zehnwöchige Wettbewerb neben dem Teamwork auch den Blick über den Tellerrand“, erklärt Alexandra Marneth von der Sparkasse Hochschwarzwald. Aus Löffingen nahmen gleich neun Gruppen teil.