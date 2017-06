Löffingen Löffinger Blutspenden lockt mit Gruppenpreisen

Rotes Kreuz honoriert Aderlass in der Gemeinschaft. Blutkonserven sind zur Urlaubszeit sehr gefragt.

Zwar gehören die Löffinger Blutspendetermine immer zu den erfolgreichsten im gesamten DRK-Kreisverband Freiburg, doch trotzdem wird das Team um Rot Kreuz-Vorsitzenden Manfred Lauble nicht müde, für das Blutspenden zu werben. Der nächste Termin ist am Montag, 19. Juni. "Gerade in der Urlaubszeit fehlen Blutspenden, doch gerade in dieser Zeit werden meistens auch mehr Blutkonserven benötigt", erklärt Lauble, der hauptberuflich als Notfallsanitäter tätig ist. „Die Blutspender sollen belohnt werden“, heißt die Devise in Löffingen, dies zeigt sich bei unterschiedlichen Aktionen. Bereits zum zweiten Mal wird zur Gruppen-Blutspende aufgerufen. Mitmachen lohnt sich also, denn neben dem Helfen locken auch schöne Sachpreise. Daneben lockt im Baarstädtchen das Buffet, welches immer unter einem anderen Motto steht. Im März hieß es bei Initiatorin Karin Wichmann „100. Blutspendetermin“, gespannt darf man auf die neueste Idee der zweiten Vorsitzenden sein.

In der Löffinger Festhalle hat man eine ideale und großzügige Örtlichkeit gefunden, in der gleich zwei Abnahmeteams des DRK-Blutspendediensts aktiv sind. Wartezeiten gibt es also kaum. Spenden kann jeder Gesunde im Alter zwischen 18 und 71 Jahre, wobei die Erstspender nicht älter als 64 Jahre sein sollten. Vor dem Blutspenden stehen eine ärztliche Untersuchung und ein Labor-Bluttest. Kostenlos wird der Blutdruck gemessen, die Blutgruppe bestimmt, sowie verschiedene Blutwerte. Auch auf Antikörper gegen Hepatitis wird untersucht.

Täglich werden laut dem Roten Kreuz in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. Rund 30 Prozent der Blutspenden werden für Krebspatienten benötigt und 15 Prozent für Unfallopfer. Der Rest wird für die Behandlung von anderen Krankheiten benötigt. Leben retten kann also jeder am kommenden Montag, 19. Juni, von 14 Uhr bis 19.30 Uhr in der Löffinger Festhalle. Der nächste Termin wird am 23. Oktober sein.