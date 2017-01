Löffingen Löffingens Bürgermeister Tobias Link muss auf den Fässlewagen der Laternenbrüder

Beim Narrentreffen in Markdorf muss Löffingens Bürgermeister Tobias Link auf den Fässlewagen der Laternenbrüder.

Da staunten die Narren nicht schlecht als Narrenvater Matthias von Dungen bei der Narrenversammlung erklärte "unser Bürgermeister wird als Getti beim Narrentreffen in Markdorf auf dem Fässlewagen sitzen. Das Gettigeschenk ist ein Vesper und Bier für die Laternenbrüder". Für den gebürtigen Schwaben Tobias Link war das eine besondere Ehre, die er gerne annehme, wie er selbst erklärt, allerdings werde er sich mit Fahrradfahren auf den Sport auf dem Fässlewagen vorbereiten, verriet das Stadtoberhaupt. Was so einfach aussieht, erfordert körperliche Fitness und auch das stetige Schaukeln auf dem Wagen erfordert einen robusten Magen.

Der Löffinger Fässlewagen ist bei den Umzügen mit ein Markenzeichen des Löffinger Laternenrats. Das Gefährt ist ordentlich groß und das Fahren erfordert großes Können und Geschick. Im vergangenen Jahr musste Fahrer Michael Benz beim großen Narrentreffen in Lindau sogar einen Tag zuvor anreisen um auszuprobieren ob der Fässlewagen durch alle Kurven kommt. Heuer beim Narrentreffen in Markdorf müssen sogar zwei Straßenlaternen abgebaut werden, erklärt der Narrenvater. Zwei Engstellen in Markdorf fordern von den Löffingern sogar einen Umweg.

Den Eid auf die Laterne als neuer Narrenrat musste Sven Seidel vor der Narrenversammlung ablegen. Seit über 30 Jahren engagiert sich der bisherige Hanselechef für das Brauchtum Fastnacht. Hierfür wurde er vor Jahren mit dem Ehrenzeichen in Bronze von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannsicher Narrenzünfte (VSAN) ausgezeichnet. Da eigentlich erst für das Jahr 2018 zwei Narrenräte ihren Rückzug angekündigt haben, ist Sven Seidel offiziel in Wartestellung allerdings durch die Vereidigung trotzdem schon "ein echter Löffinger Narrenrat".

Gespannt verfolgten Ehrennarrenvater Jupp Hoitz und die Altnarrenräte, was der Laternenrat – nach der zünftigen Einstimmung durch die Zunftmusik – zu berichten wussten. Im vollen Narrentempel der Linde ließ Birthe Meder das Jahr Revue passieren. Hier unterstrich die Schriftführerin, dass Löffingen nicht nur ein gern gesehener Gast bei der VSAN ist, sondern eine richtige Narrenhochburg sei. Erstmals musste der Kinderumzug aufgrund des angekündigten Sturms abgesagt werden. "Sicherheit geht vor", so

Narrenvater von Dungen – leider sahen dies nicht alle Eltern so. "Nun heißt es wieder S`ghot degege".